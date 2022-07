Vídeo | La sorprenent esbroncada d'un guàrdia de la reina d'Anglaterra a una turista

Un guardia real en caballo ahuyenta bruscamente a una turista en Londres.



Compte si aneu ai us voleu fer una foto al costat de la guàrdia de la reina d’Anglaterra, coneguda com a, ubicada al cor de la ciutat. Us pot passar el que li va passar en aquesta turista: li va caure una esbroncada de campionat.Els turistes poden acostar-se als soldats de l’exèrcit, que llueixen els seus habituals vestits i fan guàrdies de moltes hores. Alguns van a cavall, i en el mateix lloc ja s’insta els turistes a, per la reacció que podrien tenir.En aquest context, una dona es va acostar al guàrdia per fer-se una foto amb el guàrdia... i va tocar una mica el cavall. Això va fer reaccionar el soldat d‘una manera sorprenent i va trencar el seu silenci cridant:La turista es va apartar espantada. L’esbroncada la va immortalitzar el seu fillastre a, en un vídeo que ja s’ha fet viral. “No tornarem mai més a Londres després d’aquest incident”, va escriure el noi a la xarxa social.Horse Guards és un dels regiments de cavalleria domèstica de l’exèrcit britànic, junt a. Es va crear el 1969. Els soldats no poden somriure, han d’estar en silenci i ningú els pot tocar. Si els turistes s’acosten massa, els poden advertir, com ha passat en aquest cas.

