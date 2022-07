La falta d'ortografia en una recepta mèdica que revoluciona Twitter

El paracetamol me lo voy a tomar yo para los ojos pic.twitter.com/iDAT70p9Gs — Guille Martín (@Farmaenfurecida) July 25, 2022

Por esto la escriben normalmente con «letra de médico». Pasan inadvertidas.😄

El símbolo de gramo, g, escrito como «gr.», también tiene lo suyo. — Tirititantantan (@tirititantantan) July 25, 2022

Una de les creences populars més mítiques sobreés que. De fet, es diu que fan tan mala lletra que no es pot entendre. Aquesta vegada, però, el problema no és que la seva manera d'escriure no s'entengui, sinó el contrari. S'entén i fa mal, segons els usuaris i usuàries de Twitter.Un popular compte de Twitter ha compartit al seu perfil unaque s'ha fet viral a la xarxa social, amb gairebé 4.000 m'agrada. La pregunta que flota en l'aire és: de lapsus, en podem tenir tots?, sentencia Guille Martín (o @Farmaenfurecida), que adjunta amb aquest text una fotografia de la recepta.I és que on diu "en base grande" hi hauria de posar "envase grande". Unaque no ha passat per alt a Twitter. Algunes de les reaccions més aplaudides han estat les d'un usuari que ha defensat que "per això" el sector "fa mala lletra" o una altra persona que en comptes de llegir "en base grande", ha entès que el metge el que receptava era "un beso grande".

