​Una pedregada malmet cultius de fruita dolça al Segrià

Amb la pedregada d'Almacelles com queda el tema doble collita? Tornar a sembrar? Deixar el 🌽🌽🌽 moribundo? pic.twitter.com/jZ7WR9IEhv — Josep !!*!! (@josep_ball) July 28, 2022

La pedregada d'Almacelles ha anat associada a un nucli de 14 km d'alçada i un VIL (Vertical Integrated Liquid) de 45 mm (vegeu imatges). A més, en el tall vertical de la tempesta s'observa una certa inclinació, la cisalla. Una tempesta que ha fet saltar l'alerta de temps violent. pic.twitter.com/For5IePRQb — Meteocat (@meteocat) July 28, 2022

Unaha afectat aquest vespre poblacions de la zona nord-oest de la comarca deli ha malmès cultius de, tant de pinyol com de llavor, segons han explicat des d'Asaja Lleida.La tempesta, procedent de la Franja de Ponent, ha arribat al Segrià cap a quarts de vuit del vespre i en el seu pas ha deixat pedra en poblacions com arao el. Posteriorment, s'ha dirigit cap a la Noguera on s'ha acabat dissolent.En el cas d'Almacelles han caigut pedres de. Una estona abans, una altra tempesta d'aigua i pedra també ha afectat la localitati, en aquest cas, ha avançat en direcció a, segons han indicat des d'Asaja.

