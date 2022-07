​CaixaBank guanya 1.573 milions el primer semestre, un 17,1% més sense tenir en compte la fusió amb Bankia

Compte proforma

Provisions i morositat

Assegurances i crèdit

Capital i liquiditat

el que representa un 17,1% més en base comparable als primers sis mesos de 2021, més enllà dels efectes extraordinaris de la seva fusió amb. En canvi, si es té en compte l'impacte generat per la integració el resultat cau un 62,4%.Segons el balanç de resultats entregat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l’entitat catalana ha impulsat els beneficis gràcies a un, que ha avançat un 58% i a la de crèdits al consum, que creix un 21%. Així mateix, els beneficis també s’incrementen peri les dotacions més baixes destinades a provisions.L'entitat mostra una reducció de costos marcada per-que passa de 49.762 a 45.022 en sis mesos- i sucursals.Pel que fa al, CaixaBank mostra una reducció, passant de 5.317 de fa sis mesos a les 4.543 actuals. El nombre de caixers o "terminals d'autoservei" també cau de les 14.426 a les 13.095 actuals.Aquest resultat, amb, suposa una caiguda del 62,4% interanual respecte als 4.181 milions de l'any passat, que incloïen una aportació positiva a efectes comptables de 4.300 milions pel fons negatiu de comerç o badwill.El grup ha assolit elsi una rendibilitat sobre capital tangible (ROTE) a 12 mesos sense extraordinaris de la fusió del 7,9% (-1,25%), mentre que la ràtio d'eficiència se situa en el 56,1%.Els resultats del primer semestre, que es comparen amben el mateix període de l'any anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, mostren estabilitat dels ingressos malgrat el descens del marge d'interessos (-3,6%) derivat de l'entorn de tipus d'interès negatius fins a mitjan semestre.baixen fins als 131 milions (-13,5%) i inclouen, sobretot, els abonats per Telefónica i BFA per 38 i 87 milions respectivament (51 i 98 el 2021); els resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació baixen un 48,4% després de la venda d'Erste Group Bank; i els ingressos d'operacions financeres s'incrementen.recurrents es mantenen estables (+1,1%) ies redueixen un 5,6% per les sinèrgies de la fusió, alhora quedisminueixen un 7,5% per la sortida de llocs de treball.ha augmentat un 10% sense extraordinaris, i un 17,1% en el cas dels beneficis després que es reduïssin un 16,8% les provisions per a insolvències, fins als 376 milions d'euros.El banc manté unromanent de 1.257 milions per afrontar les conseqüències que pugui tenir l'incert escenari macroeconòmic actual, especialment desfavorable a causa de la pandèmia i la invasió d'Ucraïna.ha tancat el semestre en el 3,2%, el nivell més baix des de desembre de 2008, enfront del 3,6% del tancament de 2021 i el 3,5% de març passat, mentre que els fons per a insolvències se situen en 8.126 milions i la ràtio de cobertura s'incrementa del 63% al 65%, fins als 8.625 milions.baixen fins als 12.424 milions: es redueixen 1.209 milions d'euros l'any i 937 milions el trimestre, i el cost del risc dels últims 12 mesos s'ha situat en el 0,23%.recolzada per l'oferta de productes MyBox, ha crescut un 25% interanual en les primes d'assegurances vida-risc i del 44% en les pòlisses de no vida, mentre queha arribat als 5.928 milions d'euros (58%), amb un últim trimestre "rècord" que ha assolit un volum de 3.806 milions.Així mateix,augmenta un 21%, fins als 5.142 milions, icreix un 57% interanual.(excloent els saldos dubtosos) se situa en 351.012 milions, amb un creixement del 3,2% l'any i del 3% el trimestre, el crèdit al consum creix un 2,6% respecte a desembre i un 1,9% en el trimestre.Així mateix, el 23% de l'import total deja ha estat amortitzat o cancel·lat, i de l'import restant, un 85% ja ha acabat el període de carència: del saldo total inicialment concedit, un 3,7% està classificat com a morositat.Per altra banda,es mantenen amb 624.087 milions d'euros (+0,7% interanual), impactats per l'estacionalitat habitual positiva de l'estalvi a la vista a finals del segon trimestre i la volatilitat dels mercats en unit linked i actius sota gestió.se situen en 145.324 milions, un 8% interanual menys i un 4,9% menys en el trimestre, pel comportament desfavorable dels mercats, encara que s'han produït entrades netes per valor de 19.976 milions entre dipòsits, assegurances d'estalvi i actius sota gestió.totals se situen en 162.847 milions d'euros i el Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) a 30 de juny és del 312%, mentre que la ràtio de solvència CET1 és del 12,4% (12,2% sense aplicació dels ajustos transitoris d'IFRS9).Aquesta xifra està per sota del 13,1% del tancament de 2021 per la deducció total del, que està en execució i que pot assolir un màxim de 1.800 milions d'euros.

