Borràs, suspesa: i ara, què?

Un vot menys per a Junts i la majoria independentista

En els despatxos d'un partit amb representació a lahi havia documents amb possibles escenaris si aquest dijousno acabava suspesa. Finalment, després de setmanes plantejant opcions -pas al costat voluntari, dictamen en comissió, votació al ple-, lamesa ha optat per la més ràpida i que estableix elen el seu, que no s'havia aplicat mai fins ara: suspensió immediata dels drets i deures del diputat un cop se li obre un judici oral per delictes relacionats amb la corrupció . Dues hores de reunió, en què Borràs no hi ha participat per conflicte d'interessos, i la presidenta de Junts ha acabat suspesa gràcies als vots d'i la, en el penúltim dia abans de les vacances parlamentàries. Què passarà a partir d'ara?En els darrers anys el Parlament s'ha acostumat a avançar per camins inexplorats. Mai abans s'havia suspès de les funcions la presidenta de la cambra. Per tant, els escenaris que hi pugui haver són incerts. El reglament de la cambra és clar en el seu, quan diu que en cas de "" de la presidència, qui la substitueixen són els vicepresidents per ordre consecutiu. Això vol dir que qui haurà d'assumir el càrrec de Borràs és la vicepresidenta primera,, de manera interina. ERC ja ha dit públicament que vol que Junts ostenti aquest càrrec, tal com s'estableix en l'acord de. Perquè això passi, però, caldran negociacions i moviments a la mesa, que no es plantegen per abans de l'estiu. Un informe encarregat als lletrats haurà de desbrossar un camí marcat per les incògnites.Borràs ha estat suspesa, però això no vol dir que deixi el càrrec. És a dir, no pot exercir el càrrec de presidenta del Parlament, però només ella pot decidir si dimiteix o no. En una declaració institucional just després que la mesa hagi pres la decisió, ha deixat clar que forçarà "una situació d'interinitat i anomalia" . Per tant, no facilitarà que el Parlament esculli una nova presidenta amb totes les funcions. Les opcions que s'han plantejat, com ara que la secretàriaassumeixi el càrrec de presidenta, són ara com ara llunyanes. Primer, Madaula hauria de convertir-se en, càrrec que ara ocupa Vergés, i aleshores ella podria ostentar la presidència de manera interina. No hi ha, doncs, calendaris, i la situació es pot allargar mesos. ERC assumeix que, per ara, serà Vergés qui assumirà de manera interina la presidència , però aquest mateix dijous els republicans han reiterat que la voluntat és fer complir el pacte d'investidura. Per això, han demanat a Junts que faci una proposta que permeti complir l'acord que van subscriure el president de la Generalitat,, i l'exsecretari general de Junts,. Els republicans han evitat concretar si estan disposats a renunciar a la vicepresidència primera del Parlament. "Instem a Junts a fer una proposta, mentrestant, el reglament diu que les funcions de la presidència recauen en la vicepresidència primera i les exercirem", ha dit la secretària general adjunta d'ERC,. Junts, per veu de, ha comunicat que no presentarà cap alternativa. Les negociacions aniran per llarg.En tot cas, mentre existeixi aquesta situació d'interinitat el bloc independentisme -erosionat després de la votació a la mesa-, perd un vot, perquè Borràs no pot exercir-lo. Els dos vots d'ERC -Alba Vergés i- i el vot de la CUP --, sumats al de Junts -Madaula- permeten mantenir la majoria de quatre vots a set, però si els cupaires no voten a favor de les iniciatives dels partits del Govern, aquestes podrien quedar bloquejades. La suspensió de Borràs també fa perdre un vot a la, però sense conseqüències greus en el dia a dia parlamentari. La suspensió no implica perdre l'acta de diputada, però sí que impedeix el vot.Eli s'obren un seguit de dubtes que s'hauran de resoldre en els propers mesos. Borràs podrà entrar al Parlament? Quin despatx podrà ocupar? En podrà fer servir algun, de fet? Què passarà amb elsde Borràs ara que ha quedat suspesa com a presidenta? Quin serà el règim d'incompatibilitats de la presidenta suspesa? Tot això s'ha traslladat als serveis de la cambra i se n'haurà de parlar. En què es traduirà això al Govern? Sobre aquesta darrera qüestió, difícilment la crisi pel cas Borràs trencarà l'executiu. Mentrestant, la dirigent independentista continua sent presidenta del partit i en els propers dies el seu advocat,, presentarà l'escrit de defensa. Encara no hi ha data per al judici, que podria arribar de cara a la tardor o a finals d'any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor