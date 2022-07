El cadàver trobat a l'Ebre és el del jove desaparegut a Benissanet

Els Mossos d'Esquadra han identificat el cos trobat aquest dimecres al matí al riu Ebre com el del jove de Benissanet desaparegut dilluns a la tarda. Agents de lade la regió de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra han comprovat aqeust dijous al matí que correspon a, de 21 anys.Una embarcació de l'operatiu de recerca va trobar aquest dimecres al matí el cadàver surant a la riba dreta del, a 8,5 quilòmetres del punt on se'l va veure per últim cop. El jove havia anat dilluns amb un grup d'amics a banyar-se a un tram de riu amb escullera prop de Benissanet conegut pel fort corrent fluvial.Els companys van avisar de la desaparició del jove, que pràcticament no sabia nadar, cap a les set de la tarda. Un operatiu format per, incloent-hi embarcacions,va pentinar la ribera i la llera de l'Ebre per trobar-lo. Aquest dimecres al matí, el cos ofegat va aparèixer ade Miravet, després d'haver estat arrossegat pel corrent del riu 8,5 quilòmetres en unes 40 hores.

