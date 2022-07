El govern espanyol proposa gravar els ingressos de la banca amb un 4,8% i els de les energètiques amb un 1,2%

Elha proposat gravar temporalment amb un 4,8% els beneficis extraordinaris de lesamb ingressos superiors als 800 milions d'euros anuals, així com amb un tipus de l'1,2% les vendes totals de lesque facturin més de 1.000 milions. També preveu sancionar les companyies que traslladin els nous impostos als usuaris. La sanció seria del 150% de l'import repercutit.Tot ho recull laque ha presentat l'executiu aquest dijous al. S'ha iniciat, així, la tramitació parlamentària dels nous impostos, temporals i extraordinaris, per les grans entitats financeres i les grans empreses energètiques, tan elèctriques com petrolieres i de gas.El nou gravamen al sector energètic estarà en vigor durant el 2023 i el 2024 i buscarà recaptarentre el 2022 i el 2023. Al seu torn, l'impost dirigit a "les grans entitats financeres que ja s'han començat a beneficiar de la pujada de tipus d'interès", segons ha argumentat el govern de l'Estat, tindrà una durada de dos anys -sobre els exercicis 2022 i 2023- i buscarà recaptarSobre la possibilitat que les empreses traslladin el cost de l'impost als clients, l'executiu ha establert a la proposició unaque es repercuteixi a l'usuari. Laseria l'òrgan encarregat de vetllar perquè no passi en el cas de les energètiques. Referent als bancs, la CNMC haurà de col·laborar amb elD'altra banda, el govern espanyol no comptabilitzarà els resultats ni la facturació de les filials de les empreses a l'exterior, alhora que ha establert que la despesa en aquest impost no és deduïble a efectes de l'impost de societats. A més, en el cas de les, quan el negoci energètic no arribi al, l'executiu preveu que s'exclogui el grup econòmic del pagament de la prestació patrimonial.

