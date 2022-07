El temps violent se suma a la pluja: quatre comarques en perill per pedregades

El dia de pluja a Catalunya, després de dies i fins i tot setmanes d'onades de calor, també deixa un avís per un altre fenomen. En total, fins a sis comarques estan en alerta per temps violent durant la tarda d'aquest dijous. Es tractava primerament de l', el, la, la, eli el. Ara bé, ara en són quatre: la, l', l'i l'En aquestes zones es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon i. El perill màxim -molt alt, a nivell sis de sis- se situa a la Conca de Barberà i a l'Anoia, mentre que a la resta es manté en perill alt.Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per aquestes zones. El nou episodi climatològic també està comportant l'arribada d' alguns ruixats que refrescaran l'ambient ha activat la prealerta delPrecisament la pluja pot afectar durant la tarda d'aquest dijous bona part del país, amb les comarques del, deli de laen alerta. De cara al divendres l'alerta es manté activa únicament en quatre comarques pirinenques on els ruixats es preveuen durant les primeres hores de la tarda. Són, concretament, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, Osona, el Bages, el Moianès i la Garrotxa.

