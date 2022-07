Borràs declara la guerra a ERC i CUP: «Han vingut al Parlament vestits de jutges hipòcrites»

Preparar el relleu de Borràs

Un cop suspesa per la mesa del, la presidenta de la cambra,, ha comparegut des del despatx d'audiències amb un missatge dur contra els membre de l'òrgan rector de la cambra que l'han apartat del càrrec., ha remarcat la líder de Junts, que ha insistit que els fets que se li imputen per part del(TSJC) no constitueixen un delicte de corrupció, indispensable per aplicar -com s'ha fet- l'articledel reglament del Parlament. "S'ha suspès el dret dels meus electors a ser representats per mi. Ho han fet sense sentència ferma, sinó en compliment -han dit- del reglament. Un reglament que he llegit, estudiat, aplicat i fet aplicar de manera notòria per a tothom des que vaig ser investida", ha ressaltat la dirigent independentista, visiblement molesta.S'ha queixat que, durant 16 mesos, se l'ha acusat de voler reformar les normes de la cambra en favor seu. "No tinc competències per fer-ho", ha apuntat. L'article 25.4, ha dit, hauria d'estar retirat del reglament. "S'ha produït un fet molt greu. Allunya la cambra de la preservació dels drets fonamentals dels seus membres", ha apuntat Borràs, que ha lamentat que es "debiliti" la institució "a consciència". "No penso acceptar que els que els que fandiguin als que fem passos endavant que fem passos al costat", ha apuntat en una frase dirigida especialment a. Les seves paraules constitueixen un dard contra els republicans però també contra la CUP."No he tingut targeta de crèdit, no cobro, he acabat amb prerrogatives pensant en el bé comú. Dotant d'eines que acostin el Parlament a altres cambres. Sóc suspesa per un article infame que vulnera drets fonamentals i que genera inseguretat jurídica. La meva suspensió només beneficia als qui han apostat per la. En fa còmplices les qui l'han executa de manera gratuïta i innecessària. La injusta decisió d'avui fa mal a la democràcia, a aquest Parlament, i al conjunt de l'independentisme", ha apuntat Borràs, que ha indicat que abans les presidènciesi ara ho fan els mateixo diputats. "Nosaltres som els nostres propis adversaris. Qui ens ofega cada dia una mica més són els nostres aliats", ha remarcat la dirigent de Junts. "Els qui haurien de ser els meus companys de viatge no tenen altra motivació política que els seus partits i l'autonomia", ha indicat, abans de definir-se com a "filla de l'1-O".L'òrgan rector de la cambra, en una decisió que no s'havia produït mai en tota la història, ha acordat suspendre la presidenta de la institució de les seves funcions. Així ho han validat ERC, eli els anticapitalistes en la reunió mantinguda per l'organisme aquest dijous al matí, pensada per abordar únicament una carpeta: la situaciódesprés de l'obertura de judici oral per la causa de la(ILC). S'ha resolt amb relativa rapidesa, perquè poc abans de la una Borràs ha abandonat la reunió per no participar en lasobre el seu futur -hauria caigut en un conflicte d'interessos-, i després ja s'ha procedit a la suspensió.En les darreres hores, Borràs només havia parlat a través de piulades. "Els que em vulguin morta, m'hauran de matar", va di r, afirmació indicativa de la manera com la presidenta ha afrontat aquesta causa judicial i tot el rebombori polític que ha generat. La reunió de la mesa està convocada a les 12 del migdia i Borràs té poc marge de maniobra. El partit manifesta una Borràs, però durant la llarga reunió que l'executiva va mantenir dimarts consellers i dirigents de pes del partit van demanar a la presidenta un pas al costat un cop confirmada l'obertura de judici oral. Reflex d'un debat que, des de fa setmanes, transita soterrat al partit.Els quadres de la formació -inclosos tres consellers i el grup parlamentari en ple- li han fet costat abans de la reunió de l'òrgan rector de la cambra. L'han acompanyat a saludar els 200 manifestants que s'han concentrat a les portes del Parlament per mostrar-li suport incondicional entre crits de "traïdors" dirigits als diputats d'ERC i de la CUP, a banda de ser crítics amb el. En una declaració breu a mitja deliberació, Borràs ha remarcat que el cas no està vinculat a la corrupció, i que així ho ha consignat mentre ha participat en la reunió de la mesa.La majoria de l'òrgan, en tot cas, no tenia dubtes sobre la naturalesa dels delictes que s'imputen a Borràs. Lal'acusa deper haver fraccionat i adjudicat a un conegut seu 18 contractes menors per valor de més de 300.000 euros. ERC, PSC i CUP ja consideraven les últimes setmanes que són delictes de, que permeten aplicar l'article 25.4, introduït l'any 2017 pels cupaires amb el suport de Junts pel Sí, grup parlamentari presidit per, ara secretari general de Junts. Boye manté que no són delictes de corrupció, perquè no se li reclama cap, i avisa que en el judici "hi haurà sorpreses" "No a la repressió, i no a la corrupció. La millor resposta era que Borràs fes un pas al costat, però ella no ho ha volgut assumir. I per això hem decidit aplicar l'article 25.4, que l'aparta provisionalment", ha apuntat, membre de la mesa en nom de la CUP, en declaracions als mitjans després de la reunió de l'organisme. El PSC ha optat per no sortir a parlar públicament un cop adoptada la decisió.Sense Borràs a la presidència, el reglament del Parlament diu que assumeix el càrrec de manera interina la vicepresidenta primera, Alba Vergés. ERC ha rebutjat públicament aquesta opció i recorden que la plaça. Fa setmanes que el debat intern sobre el futur de la presidenta del Parlament és viu a la formació, i hi ha dirigents del partit que han defensat -sempre en privat- procedir a un relleu ordenat per potenciar una figura a la cambra mentre Borràs afronta el judici. Un dels noms que ha aparegut és el d', alcaldessa de Vic i diputada. Un altre és el d', favorita pels propers a la presidenta, però que no genera consens al partit.El cas de Borràsentre socis de Govern, ja desgastades pel desacord amb la taula de diàleg, que es va reunir aquest dimecres a Madrid, un altre cop sense presència de Junts. De fet, diversos membres del partit van aprofitar per criticar els acords assolits durant la trobada, enfocats en la desjudicialització del conflicte i la protecció del català. El portaveu, Josep Rius, va reclamar aexplicacions perquè la taula "s'està allunyant dels objectius originaris". La tensió en els propers dies anirà a més -a Junts hi ha diversitat d'opinions sobre si s'ha de trencar o no el Govern-, mentre la presidenta del Parlament ja està suspesa.

