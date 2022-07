Un conveni "històric"

El finançament

L', l'i l'han signat un acord per ampliar el parc d'habitatge social destinat a lloguer assequible o cohabitatge de la ciutat. L'acord permetrà finançar les obres de rehabilitació o de construcció d'habitatges que promoguin fundacions i cooperatives en cessió d'ús. Així, l'ICO i l'ICF obriran una línia de-70 milions de cada entitat- per finançar-ho.El conveni subscrit facilitarà la construcció i la rehabilitació d'un miler d'habitatges en un període màxim de 10 anys, el 60% dels quals es destinaran al lloguer assequible. El 40% restant, a cohabitatge. Segons ha explicat la directora general de Negocis de l'ICO,, les entitats podran retornar el préstec en un termini de 30 anys, amb l'euríbor sumat al 2%.Els habitatges es faran sobre sòl municipal, que el consistori cedeix en dret a superfície. A més, l'Ajuntament serà qui seleccionarà les actuacions de les cooperatives en cessió d'ús i les fundacions segons un conveni previ, l'. Segons aquest marc, el consistori cedeix gratuïtament sòl i edificis municipals a rehabilitar en dret de superfície a 99 anys i atorga subvencions municipals -entre el 7% i el 15% del cost de construcció o rehabilitacions- a promotors socials, cooperatives en cessió d'ús i fundacions.L'alcaldessa de Barcelona,, ha destacat que el conveni subscrit aquest dijous amb l'ICO i l'ICF és "" i obre un camí cap a l'accés al crèdit en bones condicions. Colau ha remarcat que cal "enfortir i empoderar" les iniciatives ciutadanes promogudes des de les cooperatives, el tercer sector i tots els agents que no tenen ànim de lucre. Tanmateix, ha matisat que els lloguers serien d'A més, l'alcaldessa ha afirmat que es tracta de l'operació de crèdit públic més gran feta a Espanya amb un Ajuntament. Ha destacat que es tracta d'un, però també, ja que els projectes arquitectònics als quals s'atorgarà finançament han d'incorporar millores energètiques i altres mesures que redueixin la petjada ecològica, així com que limitin els elements contaminants.La directora general de Negocis de l'ICO,, i el conseller delegat de l'ICF,, han subratllat l'interès de les institucions de crèdit en promocionar activitats com la construcció i la rehabilitació d'habitatge social. Han coincidit en valorar el conveni molt positivament. Casero ha assenyalat les dificultats habituals d'accés al crèdit en el sector de promoció d'habitatge i especialment en el cas d'entitats sense ànim de lucre. Per tot plegat, ha celebrat poder-ho facilitar. "Un clar exemple d'un bon model que no culmina avui, sinó que", ha conclòs.Les operacions de finançament cobriran la totalitat del cost del projecte, amb el límit màxim del valor de taxació exclòs el sòl i en funció dels mòduls vigents. El límit per al 2022 s'estableix en. Per això, l'ICO i l'ICF posaran en marxa una línia de 140 milions d'euros, dels quals cada entitat aporta el 50%.Per la seva banda, l'Ajuntament de Barcelona donarà suport amb la seva garantia a les operacions i facilitarà que les cooperatives i fundacions accedeixin al finançament. "En aquest cas el crèdit es posa a disposició de fundacions a canvi d'un", ha explicat Colau.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor