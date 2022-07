L'alcaldessa de li presidenta de la, assegura tenir el convenciment d'haver actuat "políticament responsable i èticament impecable" davant del cas del Consell Esportiu, el cas de corrupció destapat peri que ja ha provocat diverses investigacions, detencions i dimissions.Marín ho ha dit en la seva intervenció en la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part de l'ens, en la qual Marín tenia una causa oberta que aquest mateix mes de juliol ha quedat arxivada. En el seu argumentari davant dels grups parlamentaris, l'alcaldessa ha assegurat de manera rotunda que el seu partit,del Consell Esportiu.El jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet atenent la petició que ja havia fet la Fiscalia . A diferència dels exregidors per a qui el ministeri fiscal demana quatre anys i mig de presó -, Marín no era investigada per haver orquestrat actuacions il·legals al capdavant del Consell Esportiu o per haver-se'n beneficiat sinó que l'element principal de la seva imputació era un possible delicte d'omissió del deure de perseguir un delicte, del qual ara n'ha quedat exonerada. El cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet ha anat agafant envergadura des que, el juny de 2020, la UDEF va fer els primers escorcolls i detencions. Des de llavors, hi ha hagut una vintena de persones investigades, entre els quals qui va ser el segon tinent d'alcaldia i primer secretari del PSC de l'Hospitalet, Cristian Alcázar, o el secretari d'Acció Exterior de la Generalitat,(Junts). Marín va passar a ser investigada des del desembre d'aquell any, quan se li va requisar el mòbil per fer-ne un bolcat, i va declarar a l'abril davant la jutge El cas encara es troba en fase d'instrucció i, entre els presumptes delictes que s'hi aborden, hi ha els de malversació, prevaricació o frau a l'administració pública. Les investigacions, a més, ja no es limiten només a l'Hospitalet sinó que a mitjans de febrer va tenir lloc una operació relativa a una peça separada sobre les implicacions a Cornellà de Llobregat , amb onze detencions, entre les quals el tinent d'alcaldia d'Economia,(PSC).

