Ja són 14 els casos de punxades a l'oci nocturn que investiguen els Mossos

Tened mucho cuidado y si notais cualquier pinchazo pedir ayuda rápido. Pido máxima difusión, adjunto informe médico de los hechos. pic.twitter.com/6FsQUwxFSv — Miriam Alba (@miriamalbalopez) July 27, 2022

. Aquest mateix matí ha evolucionat la xifra, que havia començat amb 7 casos investigats. Fa uns dies també es va informar de cinc casos, que segueixen augmentant després d'una forta campanya de consciència col·lectiva i social a través de les xarxes socials. De les que s'estan investigant ara per part dels agents de la policia catalana,segons han explicat fonts policials aquest dijous a Europa Press. Així mateix, també han relatat que una altra dona ha rebut una punxada en una discoteca del barri de l'dimecres a la matinada, tot i que la víctima encara no ha presentat una denúncia a les dependències policials.A través de les seves pròpies xarxes socials, la jove ha relatat que quan va notar la punxada a la cuixa, es va dirigir al porter de la discoteca i, al cap de 10 minuts,i amb la sensació que "havia de dir i fer tot" el que li diguessin. En l'informe mèdic que adjunta a Twitter la mateixa jove, el metge que la va atendre assegura que presenta a la cara interna esquerra de la cuixa"Sembla que es tracta del mateix modus operandi que s'està veient últimament per les xarxes socials i també en les notícies recentment", afegeix.La primera de les denúncies es va registrar el 10 de juliol. Pràcticament totes les víctimes, les que haurien patit les punxades mentre estaven en discoteques de la població de La Selva. A les que van denunciar els fets de manera immediata, els van poder extreure sang i mostres per enviar a analitzar.Fins al moment, però,Les punxades tampoc estan relacionades amb agressions o abusos sexuals posteriors. La policia catalana recomana que, en cas de trobar-se en aquesta situació, s'acudeixi a un centre sanitari i, posteriorment, es presenti una denúncia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor