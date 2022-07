El tram central de l'L4 del metro de Barcelona estarà en obres el 2023

El tram central de la línia 4 del metro de Barcelona estarà en obres a partir del 2023 per intentar resoldre diversos problemes. TMB vol reduir les vibracions que provoquen els trens en sis de les estacions d'aquest tram d'una de les línies principals de la capital catalana. Concretament, s'actuarà entre les estacions de Barceloneta i Verdaguer. Per tant, es veuran afectades:La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha explicat que les obres seran delicades i que requeriran "una cirurgia fina,", tal com ha recollit Betevé. Les obres formen part del pla de renovació de la xarxa de metro que executa TMB des de fa mesos. En les pròximes setmanes, des del consistori informaran de quines seran les dates concretes en les que es duran a terme aquestes obres.

