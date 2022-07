La sèrie més vista de Netflix, plena de protagonistes catalans

La sèrie més vista en aquests moments a la plataforma Netflix està repleta d'intèrprets catalans. Alba, una producció de, va aterrar la setmana passada al servei de contingut en streaming més famós del planeta. Creada el 2021, ha arribat aquest mateix estiu a Netflix i ja suma milers d'hores de reproduccions per part dels seus clients.La sèrie, però, ja es va poder veure a la televisió convencional l'any passat. Ara, però, Netflix l'ha rellançada a la fama. Segons les dades que ofereix la plataforma cada setmana, la sèrie creada perpassa per sobre de produccions americanes de renom com la primera temporada de Resident Evil o la quarta d', estrenada aquest mateix estiu.Alba segueix la tràgica història d'una jove que és violada pels amics de la seva parella, a qui va conèixer fa un any en unes circumstàncies molt concretes. La trama aborda situacions molt difícils al voltant d'una agressió sexual d'aquestes característiques i a tots els culpables que engloba aquest assalt. Els catalanssón alguns dels intèrprets del país que formen part del repartiment que encapçalen, també, Elena Rivera, Ávaro Rico, Candela Cruz, Jason Fernández o Adriana Ozores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor