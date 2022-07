L'atur cau per sota del 10% a Catalunya per primer cop des del 2008

Bones notícies per al mercat laboral de Catalunya.i el nombre de persones que deixen d'estar sense feina al país és de 33.700. Ara mateix, la xifra total d'aturats se situa en 360.500 persones sense feina.en el que portem de 2022, és la comunitat autònoma on més ha baixat l'atur en termes anuals, seguida d'Andalusia (que n'ha perdut 114.000) i Canàries (amb 66.800 persones menys sense feina)Les dades han estat publicades aquest dijous al matí per l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En el conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en 255.300 persones en el segon trimestre d'aquest any, la qual cosa suposa un descens del 8,04%, i la taxa d'atur s'ha situat en el 12,48%, amb 2.919.400 aturats.

