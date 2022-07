Declaren culpable d'homicidi un home pel suïcidi d'un menor després d'enviar-li 119 missatges d'assetjament

ha declarat culpable d'homicidi amb agreujant de superioritat l'home que va provocar (i ser-ne la causa) del suïcidi d'un menor d'edat després de rebre 119 missatges d'assetjament., s'enfronta a una petició de 14 anys de pena de presó per part de la Fiscalia i de 15 anys per part de l'acusació particular.Els fets es remunten a l'any 2016, quan en només unes set hores, l'home va aconseguir desfer la vida del menor d'edat i provocar la seva mort.i va aconseguir parlar amb una persona, la condemnada. Després d'unes hores, es va penedir i va decidir deixar de fer-ho. En aquest instant va començar l'assetjament."T'ensenyaré a no fer perdre'm el temps", "t'ensenyaré a no fastiguejar", "aniré per tu", "et juro que et menjaràs un bon marró", "arruïnaré els teus pares per culpa teva", "t'has ficat en aquest problema i ho pagaràs", "tinc tota la conversa i la publicaré amb el teu número de telèfon",, van ser diversos dels missatges que va enviar al menor d'edat en el transcurs d'aquestes set hores, tal com s'ha pogut llegir a la sentència i ha recollit El País.El jove de 17 anysi l'home, impassible, va assegurar que això "era cosa seva". El jurat popular ha argumentat que el considera culpable amb agreujament de superioritat perquè aquest "sabia que el noi era menor d'edat i es va aprofitar expressament d'ell i de la situació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor