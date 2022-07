Rosalía publica íntegra «Despechá», la cançó que ja fa dies que ballen els seus fans

no para de sacsejar les xarxes socials. Aquesta matinada ha publicat el vídeo íntegre (només amb àudio) deuna cançó que ja coneixien tots els seus seguidors però que encara no estava publicada oficialment. La cantant catalana ja l'havia cantada en algun dels seus concerts de la seva gira Motomami Tour i també n'havia donat algunes pinzellades a les xarxes socials.Rosalía va encetar el 6 de juliol ala seva nova gira, que farà la volta al món els pròxims mesos. Més enllà de cantar temes del seu darrer disc, la de Sant Esteve Sesrovires va aprofitar, i ho ha seguit fent en els concerts que l'han succeït, per repassar alguns dels seus-Malamente o Pienso en tu mirá- i algunes versions decom Gasolina.La cantant catalana, però, no amaga que ja està treballant en noves cançons. Ja des del concert d'Almeria, Rosalía ha ofert en directe i en primícia tres temes:Al concert de Madrid, però, va preguntar al públic si el nom inicial de Lao a lao era el merescut per a la cançó, i finalment li va decidir canviar-li el nom, tal com va explicar a les xarxes socials: Despechá.La cançó s'ha convertit, encara que no s'hagués publicat oficialment, en un fenomen viral, i tots els fans de Rosalía ja coneixen i ballen la cançó. La cantant ja va assegurar que la publicaria aviat a les xarxes.Rosalia va aterrar el passat cap de setmana a, amb un doblet que va omplir de gom a gom el Palau Sant Jordi.

