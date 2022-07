vi giuro mi sto pisciando dalle risate ahshsh pic.twitter.com/ol8jgMDiNS — ali;charles! (@fevarless) July 26, 2022

La rivalitat entre eli eltraspassa fronteres i ara ha arribat a la, com no podia ser d'una altra manera, en forma de polèmica., actual pilot dei fill del pilot de ral·lis, és un reconegut aficionat madridista i la seva actuació en trobar-se amb un fan amb una samarreta blaugrana ha estat criticada a les xarxes socials.En concret, Sainz sortia amb el seu vehicle personal quan, com sol ser habitual en esportistes tan populars, una marabunta d'aficionats el va aturar per fotografiar-se o buscar un autògraf del pilot de la. Un d'aquests fans anava amb una samarreta del Barça, en concret, amb el 10 i el nom deLa reacció de Sainz va ser negar-se a signar-la, cosa que va fer que el fan comences a cridar-li "". Davant això, el madrileny s'hi va tornar i li va deixar anar "", o el que en català es podria traduir com a "Força Ferrari, collons". Tot i que en el vídeo es veu com els aficionats que hi ha al lloc comencen a riure, el vídeo -que ja supera el milió de visualitzacions- no ha agradat a alguns aficionats blaugrana.

