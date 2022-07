Twitter se cita al Parlament per defensar Borràs

tenia aquest dijous al matí una cita a les portes deli l'amenaça de pluja -el sol ha acabat brillant amb força- no ha desanimat les prop deque s'han concentrat al Parc de la Ciutadella per exercir de guardaespatlles, ja no només digitals, de la presidenta de la cambra,. Visiblement indignats, els manifestants han cridat consignes a favor de Borràs i contra el president de la Generalitat,, a qui han exigit la dimissió. També han reivindicat l'1-O, i en algun cas s'han recordat fins i tot els atemptats del 17 d'agost de 2017. "Ens van matar", deia una de les concentrades. No han faltat, com no falten diàriament a Twitter, lesdisparades a tort i a dret contra pràcticament tothom que es mirava l'escena amb curiositat. Que venia, de la CUP? "Traïdors!". Que venia l'expresident? Ovació tancada.Els mitjans han estat també al punt de mira d'una minoria dels concentrats. Com sovint passa a Twitter, espai que es podria dividir entre botiflers i patriotes, s'hanllançatque cobrien la manifestació, en alguns casos fins i tot citant-los pel nom. També contra TV3, televisió que, a les xarxes, més d'un tuitarie enfurismat ha demanat "tancar". "", assenyalava una de les més abrandades. Persones properes a Borràs han hagut d'acostar-s'hi per evitar que la discussió pugés de to.Un podia saber, pràcticament sense ni girar-se, qui entrava o qui sortia del Parlament. L'expresidentQuim, proper a Borràs, a qui ha manifestat diverses vegades el seu suport públicament, ha rebut l'escalf dels concentrats, de mitjana alta d'edat i, en alguns casos, visiblement emocionats quan Borràs se'ls ha acostat. No ha passat el mateix quan han entrat membres d'o la, a qui els manifestants han escridassat. "Obriu les portes, que surtin les rates", ha cridat un dels concentrats, darrera la tanca de seguretat que protegeix el Parlament. "", ha estat una de les proclames més habituals. L'exconseller, que s'ha apropat als manifestants, també ha estat aplaudit. La convocatòria, difosa a través de les xarxes, on Borràs conrea moltes afinitats, ha estat amplificada perLesi els retrets als periodistes -s'ha escoltat un "premsa catalana, manipuladora" fins ara inèdit- s'han transformat en joia i proclames a favor de Borràs, quan acompanyada del seu inseparable amic i diputat, i també de Torra, ha sortit a saludar els concentrats. Poc abans de la reunió de la mesa que podria desembocar en la seva suspensió, Borràs ha agraït el suport rebut entre les desenes de persones, que han cridat "presidenta" i "Laura". Poc abans, s'havien cridat consignes a favor de l'expresident. L'exlíder de Junts, també amb un ferm suport a Twitter, no s'ha pronunciat públicament sobre el cas de Laura Borràs des que se li va obrir judici oral. Però això, els concentrats d'aquest migdia al Parlament, potser ho han passat per alt.Tres consellers -- han acompanyat el seguici de la presidenta, que ha fet treballar de valent el escortes amb algun canvi de ritme inesperat per saludar tots els flancs de manifestants., sempre entregat a la causa laurista, s'ha encarregat que la pancarta lluís bé davant de càmera. El grup parlamentari s'ha mirat l'escena des d'uns metres de distància. No és cap secret -encara que el partit s'esforci a proclamar el contrari- que el suport "sense fissures" a la presidenta és una expressió més ancorada en els comunicats oficials que en el desenvolupament de les reunions de l'executiva. Mentre arriba el desenllaç, però, Borràs ha pogut gaudir del suport, aquesta vegada físic, del sector abrandat de Twitter.

