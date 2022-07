Investiguen una toxiinfecció alimentària amb 20 casos en un restaurant de Girona

Noms

Noms es el que cal, mentre seguim protegin als delinquents o als que no compleixen amb les seves obligacions, seguirem patin intoxicasions, de poc serveix queixarse, aixo pasa com en els incendis, han detingut un Piroman, de poc serveix, qui era com es diu, om viu, i veureu com s'acaba la tonteria aquesta. I parlan d'incendis mentre s'está parlan d'ampliar la franja de 25 mts.a carrec dels propietaris de las casses, els delinquents s'estan banyan a las piscines de els centres penitenciaris amb el plat a taula i pagat per tots nosaltres, mentre nosaltres patim per els boscos bruts.