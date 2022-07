El, acompanyat de totes les entitats independentistes, ha presentat aquest dimecres la manifestació unitària que promou per reivindicar la "victòria" que va suposar l'en el seu cinquè aniversari., membre de la cúpula de l'entitat que presideix Carles Puigdemont i líder de Demòcrates, ha assenyalat en la roda de premsa celebrada al Col·legi de Periodistes que la concentració se celebrarà al centre de Barcelona. La marxa compta amb el suport d', l', l'(AMI), lai també la"La importància d’avui és que hi som tots. Avui volem donar un missatge a la ciutadania que, en l'essencial, estem d’acord. Hi ha una idea molt clara que compartim: l'1-O va ser un referèndum legal i va guanyar el sí, i aquest resultat legitima la lluita política per esdevenir un estat independent", ha assenyalat Castellà., vicepresident de l'ANC, ha situat la fotografia d'aquest dimecres com una imatge d'unitat estratègica. "Des de la unitat de tots plegats és com assolirem la independència, amb la força de tots", ha indicat, mentre que, president de l'AMI, ha indicat que l'1-O "no s'oblidarà mai" i que el cinquè aniversari és un bon moment per recuperar la "unitat d'acció"., d'Òmnium, ha posat l'accent en la quantitat de represaliats existent des de la tardor del 2017, i ha recordat el cas d'espionatge que ha afectat l'independentisme des de Setmana Santa., de la Intersindical-CSC, també ha volgut reivindicar la jornada del 3-O, que va convertir-se en una vaga general multitudinària per protestar contra la violència policial exercida per l'Estat durant el referèndum.

