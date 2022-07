Un vídeo a les xarxes i una pila de rumors. En les imatges s'hi veuen dues persones barallant-se a l'interior de la, a l'inici del carrer Barcelona de. També s'hi veu, una persona amb molta sang a la cara, cops de puny, empentes, insults i un dels agressors demanant-li un ganivet a un que l'acompanyava. Finalment, entre tots han aconseguit fer fora a dues persones.Els fets han passat aquest dimecres al voltant de les nou del matí a La Granja Rosa mentre molta gent es trobava en el seu interior esmorzant. Els fets, segons fonts policials i dels testimonis, és que dos individus han arribat a l'establiment amb aspecte d'i amb blaus i petits talls, com si haguessin participat en una baralla anterior, i s'han assegut a la terrassa sense voler prendre res.El cambrer els ha dit que no s'hi podien estar sense consumir i han demanat una beguda que posteriorment no han volgut pagar. Quan el propietari del bar els ha recriminat l'acció, un dels dos individus, i sempre segons el testimoni del, s'ha aixecat de cop i s'ha llançat a sobre d'ell entrant al bar.La baralla ha anat a més entre un i l'altre mentre la gent optava per fugir o. En la baralla, el client ha començat a sagnar profusament per la cella mentre li demanava un ganivet al seu company, que intentava separar-los. El companyi a poc a poc, la resta de la gent han aconseguit separar-los i emportar-se els dos individus a l'exterior de l'establiment.Fins al lloc hi han arribat tres patrulles delsquan els dos individus havien fugit del lloc. Un cop analitzades les proves i els testimonis, els agents han recollit la denúncia del propietari de la granja amb una acusació per agressió. En el moment de la consulta de, cap dels dos individus no havien presentat una denúncia similar. Tot i això, segons un altre vídeo, més tard l'agredit ha tornat al bar semblant voler passar comptes, tot i que s'ha trobat l'establiment tancat.

