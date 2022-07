El govern espanyol proposa una selectivitat amb menys exàmens i un exercici de maduresa de l'alumne

Elha presentat aquest dijous una proposta oberta a les comunitats autònomes per fer unaamb menys exàmens i amb unde l'alumnat. La proposta, que també ha estat enviada a les universitats, s'ha de debatre i preveu unafins al. En aquesta fase, els alumnes hauran de fer tres exàmens: Història de la Filosofia, Història d'Espanya i d'una matèria específica obligatòria segons la modalitat de batxillerat. També una prova general de maduresa, que girarà entorn de l'àmbit lingüístic. Cada exercici tindria un pes del 25%.A partir del, s'aplicaria el model definitiu. La fase d'accés constaria de dues parts. La primera, la general, consistiria en aquesta, diferent de la transitòria, que estaria centrada en les matèries comunes i tindria un pes del 75% de la nota.Aquí, s'avaluaria lai el grau de consecució de les competències i objectius previstos per a l'etapa, integrant les matèries comunes de batxillerat de forma global. Es faria mitjançant unformat per una sèrie de documents sobre un mateix tema, que l'alumnat hauria d'analitzar des de perspectives. Constaria de preguntes tancades, semiconstruïdes i obertes; en anglès, castellà i la llengua cooficial, si correspon.Tal com es fa actualment, la prova d'accés es complementaria amb una segona, per ajudar a determinar l'ordre d'admissió als estudis universitaris. En aquesta prova complementària, l'alumnat hauria de realitzar dos exercicis, escollint entre les matèries comunes i de modalitat de segon de batxillerat. Tindrà un component molt més, en la línia dels nous currículums.A la qualificació obtinguda a la fase d'admissió, s'aplicaria elque cada universitat establís per cada grau. La intenció del Ministeri és que la nota de Batxillerat pesi un 60% en la puntuació global per entrar a la universitat, mentre que la selectivitat, un 40%. Posteriorment, hi ha una, on l'alumne haurà de respondre dos exercicis d'entre les matèries de modalitat o comunes cursades al segon de batxillerat.El Ministeri vol establir acords pel que fa al disseny del model, respectant l'autonomia de les comunitats i amb criteris de correcció consensuats. En aquest sentit, es crearanper establir acords amb les comunitats, universitats i instituts d'avaluació. Pel que fa al, el Ministeri preveu revisar el marc general de la prova fins al desembre del 2022, per elaborar les proves entre el gener i el març del 2023. L'abril següent, hi ha previst un pilotatge, els resultats del qual s'analitzaran del maig al juny, per reformular les proves.

