Le preguntan a Pedro Sánchez por el fichaje de Lewandowski: "Es complicado responder a esa pregunta... soy del Atlético. Diré que es un gran fichaje" pic.twitter.com/S4a5mxMHYN — El HuffPost (@ElHuffPost) July 27, 2022

El fitxatge depelha estat tot un fenomen que ha arribat fins i tot a. En una roda de premsa posterior a una trobada amb el primer ministre de, un periodista del país ha preguntat al president espanyol per la incorporació del davanter a la dinàmica blaugrana.Sánchez se n'ha sortit assegurant que el Barça ha fet "un" i ha desitjat a tots els clubs que tinguin el millor resultat a la pròxima. El president espanyol ha preferit prendre's la pregunta amb humor, i també ha explicat que per ell és "complicat", perquè és aficionat de l'Un cop dit això, Sánchez ha sortit per la tangent i ha al·ludit a laper acabar subratllant que els valors que representen "la cultura i l'esport es contraposen en aquest moment tan complex i dur que està vivint la societat ucraïnesa amb la guerra de". Sánchez ha ressaltat que aquests són els valors que han de reivindicar i que comparteixen moltíssims europeus i europees en la seva "solidaritat amb el poble ucraïnès".A més, ha aprofitat per assegurar que a la guerra hi ha molta gent lluitant al front, "morint per defensar la seva, la sevaterritorial i el seu": "Valgui també aquesta pregunta per traslladar la solidaritat del poble espanyol amb tots ells", ha finalitzat, en referència a una qüestió que de ben segur Sánchez no preveia en aterrar a Polònia.

