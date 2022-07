«Si tens un accident estrany, sospita»: així funciona l'estafa del retrovisor

Si tens un accident estrany, et diuen que se'ls ha trencat el retrovisor i et demanen diners, sospita. Un home va estafar 3.600 € a dos ancians. Vam detenir l'estafador a Figueres pic.twitter.com/Xpt3MErpPf — Mossos (@mossos) July 27, 2022

"Si tens unestrany, et diuen que se'ls ha trencat eli et demanen diners, sospita". Amb aquest missatge elshan alertat d'una estafa contra els conductors de les carreteres catalanes que té per objectiu robar-los diners en metàl·lic, o fins i tot la targeta de crèdit.A través d'una publicació a Twitter, laha explicat que recentment s'ha detingut una persona aper haver estafat 3.600 euros a dos ancians. I és que les víctimes potencials de l'engany, que no és el primer cop que es detecta a, són persones grans.El mecanisme, anomenat l'"", comença amb un suposat xoc entre vehicles on els lladres fan creure que a causa del xoc se'ls li ha trencat el retrovisor del seu cotxe. Aleshores convencen a la víctima perquè els pagui en efectiu el cost, i així evitar fer els tràmits a través de l'assegurança.En anteriors ocasions, un dels arguments dels estafadors és que han de marxar de forma immediata al seu país d’origen. Finalment, els lladres acompanyaran a la víctima fins a un caixer per poder veure-li eli robar-li laDavant d'aquesta situació, els Mossos demanen a la ciutadania que desconfiï, que no se cedeixi a pagaments en efectiu a persones desconegudes i que s'iniciïn els tràmits habituals després d'un accident de. També recorden que davant la insistència o inseguretat de qualsevol fet que pugui estar relacionat cal trucar al telèfon d’emergències

