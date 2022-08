Els deu pobles més petits de Catalunya: alguns no superen el km²

té un total de 947 municipis que representen la diversitat del país. 311 són a la demarcació de, 221 a la de, 231 a la dei 184 a la de. En podem trobar de més urbans, d'altres de més rurals, altres que combinen els dos mons. I també de més grans i de més petits. Repassem a continuació aquests segons, els que són més petits per la seva superfície total.El primer en aquest rànquing, i, per tant, el municipi més petit de Catalunya, és. Aquest poble de l'Alt Penedès, segons les dades de l', té una superfície total de 0,4 km², dit d'altra manera 400 m². Sorprenentment, però, suma més de 500 habitants i queda lluny de ser dels més petits en població.En segon lloc, se situa, amb 0,73 m². Integrat dins del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, compta amb gairebé un miler d'habitants. Tancant el podi dels pobles més petits de Catalunya hi ha, amb 0,88 km², conegut popularment com a Caldetes. Es tracta d'una zona molt turística i que registra més de 3.000 habitants.Encara amb menys d'un quilòmetre quadrat de superfície hi ha dos pobles catalans més:, a Osona, amb 0,92 km²; i, al Vallès Occidental, amb 0,93 km². En el cas del segon municipi és molt destacable que, malgrat ser el cinquè més petit en superfície de tot el país, hi viuen més de 13.000 persones.Les últimes cinc posicions del rànquing són les, a l'Alt Penedès, amb 1,15 km²;, a l'Alt Empordà, amb 1,94 km²;, al Maresme, amb 2,11 km²;, a Osona, 2,23 km² i, a l'Alt Empordà, amb 2,29 km².

