Borràs, en temps de descompte: la mesa decideix el futur de la presidenta del Parlament

Preparar el relleu de Borràs

se li acaba el temps. L'ha precipitat els esdeveniments i aquest dijous, si no hi ha canvis d'última hora, la majoria de la mesa suspendrà la presidenta delcom a diputada i haurà de deixar el càrrec. PSC, ERC i CUP van ser clars dimarts a l'hora de demanar un pas al costat a la líder de, que s'asseurà al banc dels acusats pels presumptesquan era directora de la(ILC). Borràs nega els fets i diu que és víctima d'una persecució política, un relat que no compren la resta de partits independentistes. Si ella no s'aparta voluntàriament -ja ha dit que no ho farà- la majoria de la mesa forçarà la seva suspensió a través de l'article 25.4 del reglament del Parlament En les darreres hores, Borràs només ha parlat a través de piulades. "Els que em vulguin morta, m'hauran de matar", ha dit , afirmació indicativa de la manera com la presidenta ha afrontat aquesta causa judicial i tot el rebombori polític que ha generat. La reunió de la mesa està convocada a les 12 del migdia i Borràs té poc marge de maniobra. Abans, un grup de suport de Twitter, on la presidenta conrea moltes afinitats, ha convocat una concentració davant del Parlament, a la qual s'hi ha sumat Junts. El partit manifesta una Borràs, però durant la llarga reunió que l'executiva va mantenir dimarts consellers i dirigents de pes del partit van demanar a la presidenta un pas al costat un cop confirmada l'obertura de judici oral.Més enllà del que passi a l'exterior del Parlament, si Borràs no s'acull a l'article 25.2,(ERC),(PSC), i(CUP) la suspendran, tal com estableix el reglament. Només, propera a Borràs, votarà a favor de la líder de Junts. Quan això passi, la presidenta perdrà els seus drets i deures com a diputada: no podrà cobrar, ni participar del ple, ni formar part de comissions, ni exercir com a presidenta del Parlament. No perdrà l'acta, i podrà recuperar la seva condició de ple dret si és absolta als tribunals. Encara no hi ha data per al judici, però tot apunta que serà cap a la tardor. En els propers dies,, advocat de Borràs, presentarà l'escrit de defensa.La majoria de la mesa no té dubtes sobre la naturalesa dels delictes que s'imputen a Borràs. Lal'acusa deper haver fraccionat i adjudicat a un conegut seu 18 contractes menors per valor de més de 300.000 euros. ERC, PSC i CUP consideren que són delictes de, que permeten aplicar l'article 25.4, introduït l'any 2017 pels cupaires amb el suport de Junts pel Sí, grup parlamentari presidit per, ara secretari general de Junts. Boye manté que no són delictes de corrupció, perquè a la líder de Junts no se li reclama cap, i avisa que en el judici "hi haurà sorpreses" Sense Borràs a la presidència, el reglament del Parlament diu que assumeix el càrrec de manera interina la vicepresidenta primera, Alba Vergés. ERC ha rebutjat públicament aquesta opció i recorden que la plaça. Fa setmanes que el debat intern sobre el futur de la presidenta del Parlament és viu a la formació, i hi ha dirigents del partit que han defensat -sempre en privat- procedir a un relleu ordenat per potenciar una figura a la cambra mentre Borràs afronta el judici. Un dels noms que ha aparegut és el d', alcaldessa de Vic i diputada. Un altre, és el de Madaula, favorita pels propers a la presidenta, però que no genera consens dins del partit. En l'executiva de dimarts es van escoltar veus de pes que li van demanar un pas al costat a la presidenta, inclosos consellers, tal com va especificar l'Agència Efe.El cas de Laura Borràsentre socis de Govern, ja desgastades pel desacord amb la taula de diàleg, que s'ha reunit aquest dimecres a Madrid, un altre cop sense presència de Junts. De fet, diversos membres del partit han aprofitat per criticar els acords assolits durant la trobada, enfocats en la desjudicialització del conflicte i la protecció del català. El portaveu, Josep Rius, ha reclamat aexplicacions perquè la taula "s'està allunyant dels objectius originaris". La tensió en els propers dies anirà a més -a Junts hi ha diversitat d'opinions sobre si s'ha de trencar o no el Govern-, mentre la presidenta del Parlament entra ja en

