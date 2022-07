La nova sèrie d'Amazon d'«El Senyor dels Anells» s'estrenarà amb doblatge en català

Quins escenaris es podran veure?

Els personatges principals: apareixeran diversos coneguts?

Bones notícies per al contingut en català a les plataformes d'streaming. La nova sèrie d'sobre, una de les més esperades de tota la temporada, estarà disponible amb doblatge en català el mateix dia de la seva estrena. En una informació avançada pel diari basc Berria, la nova ficció anomenadaes podrà veure en català i en basc, a l'espera de confirmar-se si es podrà veure també en gallec. Aquesta novetat s'emmarca en la nova política lingüística aplicada per la flamant llei de l'audiovisual aprovada pel govern espanyol. S'estrenarà en 240 països de manera simultània i gaudirà de diverses temporades. La primera de totes estarà dirigida, en part, pel director català(responsable d'altres sagues de renom i fantasia com).s'estrenarà el 2 de setembre a la plataforma d'Amazon -que augmentarà de preu, precisament, aquell mateix mes, el dia 15-, en una estrena mundial que sacsejarà el panorama de les plataformes. En el moment de la seva arribada a les pantalles de tot el món es convertirà en la sèrie més cara de la història de la televisió.(uns 387 milions d'euros). En producció des del 2017, la companyia creada per Jeff Bezos va comprar els drets de la saga literària creada per J.R.R. TolkienEn paraules de la plataforma, la sèrie començarà en una època de relativa pau i seguirà un repartiment de personatges, tant coneguts com nous, a mesura que s'enfronten "al temut ressorgiment del mal" a la Terra Mitjana. Les teories oscil·len entre el retorn a les pantalles de. Des de les profunditats més fosques de les Muntanyes Ennuvolades, fins als majestuosos boscos de la capital èlfica de Lindon, a l'impressionant regne insular de Númenor.Un repartiment immens serà protagonista en aquesta sèrie, on podrem veure diversos personatges principals que van formar part de les històries de les dues trilogies anteriors. Ara per ara es desconeix tots els intèrprets que formaran part de la ficció televisiva, però hi han diversos confirmats: Morfydd Clark (com a), Robert Aramayo (), Charles Edward () i Maxim Baldry (). Altres que també se sap el nom, però apareixen per primer cop, són Nazanin Boniadi (Bronwyn), Ismael Cruz (Arondir), Sophia Nomvete (Disa), Charlie Vickers (Halbrand) i Owain Arthur (Príncep Durin IV).

