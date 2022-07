La Vall d'Hebron sumarà un nou edifici de 10 plantes per l'atenció ambulatòria el 2026

El projecte planteja connectar les dues bandes de la Ronda Foto: ACN

L'preveu comptar amb un nou edifici de deu plantes dedicat a l'atenció ambulatòria el. El projecte, presentat aquest dimecres, contempla la construcció del bloc -de- a l'altra banda de la Ronda de Dalt, al costat mar, just davant de l'Hospital General. També pretén que se situï al mateix nivell constructiu que l'Hospital General, perquè es pugui passar caminant d'un costat a l'altre per sobre de la Ronda, que es cobriria en aquest tram. Les obres s'iniciaran el 2024 i. El pressupost és deSegons la Vall d'Hebron, serà unque també suposarà un canvi en el model assistencial. El nou espai aglutinarà pràcticament, excepte els pediàtrics, i allotjarà 250 consultes, 100 gabinets, 100 places d'Hospital de Dia, diverses unitats de suport al diagnòstic i al tractament, unitats de farmàcia ambulatòria i una àrea de rehabilitació, a més dels espais de suport com espais administratius, d'informàtica i de treball per a professionals.En paral·lel, el trasllat de l'activitat ambulatòria, que cada any mobilitza un milió de visites, al nou edifici permetrà que l'hospital actual concentri recursos per tractar els pacients hospitalitzats i l'activitat quirúrgica.Durant la presentació, el gerent de Vall d'Hebron, el doctor, ha celebrat el "tret de sortida" del projecte i ha destacat que el nou edifici "". Concretament, s'ha referit a "caminar cap a una atenció més accessible i amb una major capacitat de resolució". En aquest sentit, ha assenyalat que calde l'atenció ambulatòria i que, en lloc de funcionar des de les vuit del matí fins les 13 hores, funcioni fins a les vuit de la nit.Salazar també ha subratllat que el nou edifici és una peça essencial en el conjunt de transformació que es troba immers el campus i que també implica rehabilitar espais que daten dels anys 50 o 60. En aquest context, el gerent de Vall d'Hebron ha demanat el suport de l'administració per completar les transformacions previstes. "", ha afirmat. Per la seva banda, el conseller de Salut,, ha afirmat que calen consultes externes "del segle XXI" i ha reconegut que l'atenció ambulatòria necessita una adequació dels espais.El projecte del nou edifici l'han dissenyat els despatxos d'arquitectura. Segons han explicat els arquitectes, l'espai urbà connectarà de forma directa i accessible el nou edifici i la resta del Campus Vall d'Hebron i serà "una". Les consultes externes, gabinets d'exploració i hospitals de dia es plantegen amb amplis espais, sales d'espera grans amb llum i ventilació natural i amb vistes al mar i a Barcelona.

