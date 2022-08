El modernisme més enllà de Barcelona: on es pot trobar?

Barcelona és, sense dubte, la ciutat referent del modernisme. Antoni Gaudí, el nen consentit i venerat de la capital catalana, i altres arquitectes, com Lluís Domènech i Muntaner o Josep Puig i Cadafalch, van portar l'art als carrers amb dissenys innovadors, vívids i acolorits, fet que desafiava els cànons establerts i plasmava l'entorn natural en les composicions.



Cripta de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló

Cripta de la Colònia Güell. Foto: Catalunya Bus Turístic

Casa Coll i Regàs, a Mataró

Casa Coll i Regàs Foto: Bodas.net

La masia Freixa, a Terrassa

La Masia Freixa. Foto: Elle Decor

Jardins Artigas, a Pobla de Lillet

Els jardins Artigas Foto: Fem Turisme

Castell de Santa Florentina, a Canet de Mar

El castell de Santa Florentina Foto: Hello Time

Casa de les Aigües, a Montcada i Reixac

La casa de les aigües Foto: Salta conmigo

El capritx de Gaudí, a Comillas (Cantabria)

El capritx de Gaudí Foto: Tripadvisor

La casa Lis, a Salamanca (Castella i Lleó)

La casa Lis Foto: Ida y vuelta

Gran Hotel, a Cartegena (Múrcia)

El Gran Hotel de Cartagena Foto: Ajuntament de Cartagena

Casa Noguera, a València (Comunitat Valenciana)

La casa Noguera. Foto: Dreamstime

Casa Antón, a Ferrol (Galicia)

La casa Antón Foto: Enfoques.gal

Església de Sant Leopold, a Viena (Àustria)

L'Església de Sant Leopold Foto: See Arch

Majolikahaus, a Viena (Àustria)

La Majolikahaus de Viena Foto: TripAdvisor

Sinagoga de Jerusalem, a Praga (República Txeca)

La sinagoga de Jerusalem Foto: Viajar

Llibreria Lello i Irmao, a Oporto (Portugal)

La llibrera Lello i Irmao Foto: Salta conmigo

No obstant això, el modernisme no es concentra només a Barcelona, ni de bon tros. Per això, des depresentemdins l'àmbit català, espanyol i internacional, tot i que fora de Barcelona, que potser no coneixies.Amagada entre els boscos de la Colònia Güell, dins del municipi de Santa Coloma de Cervelló, es troba la cripta dissenyada peri que va emprar com a. Tot i estar inacabada, l'obra s'ha conservat en bon estat i es pot visitar escapant de l'afluència de turistes. També podeu aprofitar per fer un tomb pel poble de la, que encara conserva l'estil modernista.Aquest va ser un encàrrec que l'empresari mataroní,va fer al seu amic. Situada al carrer Argentona de Mataró, destaca per la seva corona blava lapislàzuli i l'ornamentació cuidada i detallada dels finestrals i les columnes. L'interior, igualment cuidat, està obert al públic, però amb una entrada que cal reservar prèviament.Després del seu passat industrial, las'ha transformat en un dels edificis més singulars i característics de Terrassa. Dissenyada per, està inspirada en l'obra de Gaudí i té una estructura formada per arcs, murs blancs, voltes i una torre. L'edifici, que es troba en molt bon estat gràcies a la restauració feta l'any 1959 per l'Ajuntament, està situat alEls Jardins Artigas són perfectes per les persones que gaudeixen de la natura. Malgrat que es va acabar de construir l'any 1906, va ser pràcticament abandonat fins al 1992, quan es va reconèixer el potencial dels jardins i es va convertir en una atracció turística. I encara sort que va recuperar-se:, l'arquitecte del projecte, va fer unamb les escultures detallades i recaragolades que hi ha al parc.Si has vist Joc de Trons, és probable que el coneguis amb el nom de, en cas de preferir la versió original. Cal destacar que aquest edifici barreja l'estil propi de l'edat mitjana i el modernista. I per què té detalls d'aquest últim moviment artístic? Perquèva encarregar-ne la restauració i l'aplicació. Actualment, es pot fer una visita de 45 minuts amb audioguia.La Casa de les Aigües és considerada una de les joies del modernisme industrial. Protegida com a, es tracta d'una antiga estació d'extracció i bombament de l'aqüífer del riu Besòs. De fet, els pous van funcionar fins al 1987. Avui dia està oberta al públic i solen organitzar-se tallers educatius amb escoles o instituts.S'ha batejat amb aquest nom per la passió que l'edifici va despertar en Gaudí. Dissenyat per, és una construcció minuciosament decorada, on hi destaquen les bandes de ceràmica amb flors de gira-sol. Es va concebre com a un palauet oriental, que va encarregar elEs tracta d'unpalauet modernista construït sobre el llenç de la muralla de la ciutat, on s'hi troba el. Com en el cas del refrany, la bellesa de la construcció està en l'interior. Destaca l'exquisida vidriera que s'estén per les habitacions, que evoca el mar amb els tons blavosos i verdosos.És l'obra modernista més representativa de la comunitat autònoma de Múrcia. Tot i que va ser construida l'any 1909 sota la direcció de-i restaurada posteriorment-, l'edificació era d'ús hoteler. Tanmateix, actualment ha passat a mans de la comunitat autònoma.Situada al carrer plaça de l'Ajuntament, és un dels edificis modernistes gòtics més emblemàtics de la ciutat. Es veu d'una hora lluny, a causa de la tonalitat groga de les parets. En apropar-s'hi, s'observa la decoració a la façana i els tres balcons independents ambornamentació neoclàssica. Pertany a l'arquitecteTambé coneguda com a, és una construcció elaborada pel galleci destinada a ser un habitatge particular. Ressalta el mirador vermell hexagonal i la decoració de les obertures. Avui dia pertany a la ruta modernista de Ferrol.Dissenyada per l'arquitecte més destacat del modernisme vienès,, s'ha dit, fins i tot, que és l'església més maca del món. Tot i que està lluny de les mides de les grans construccions, ja n'hi ha prou. La cúpula blava i daurada i les dues torres són prou per treure l'aliè dels visitants. I l'interior és, si és possible, encara millor, amb les grans vidrieres i els polits arcs.També construïda per, l'edifici és conegut per la seva fatxada, recoberta de taulells de ceràmica amb motius florals. Com ha demostrat el pas del temps, són resistents i fàcils de netejar, fet que justifica el bon estat dels motius.Com en el cas del Castell de Santa Florentina, l'edificació és una barreja d'estils, en aquest cas, del morisc i el modernista. L'obra, ideada per, és la sinagoga més gran de la comunitat jueva a. Destaquen els colors vius, els arcs i les dues torres. L'interior, molt decorat amb tonalitats daurades i arcs de mig punt, és encara més impressionant que l'exterior.Una construcció que combina dos vessants artístics: el literari i l'arquitectònic. La fatxada de la llibreria és ben singular, amb les delicades figures pintades, les tonalitats pastel i els detalls emmaregats. Una visita obligatòria per tot viatger que, en travessar la porta, se sentirà transportat a qualsevol pel·lícula

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor