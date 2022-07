Salva la vida a Comiols després de patir un accident amb el totterreny, que acaba calcinat

Crema un vehicle accidentat al voral de la C-1412B km 32,2 a Isona i Conca Dellà (avís 17.06h) i el foc ha propagat a la vegetació del voltant de la via. La conductora s'ha rescatat prèviament i ha estat evacuada ferida @semgencat.

Hi treballem 5 dotacions i 3 #maer #bomberscat pic.twitter.com/UHxGuZACRb — Bombers (@bomberscat) July 26, 2022

el que ha viscut aquest dimarts a la tarda laa la carreteraal punt quilomètric 32,2, al terme municipal d’Per causes que es desconeixen, la dona, i aquest ha quedat. Com a conseqüència de l’impacte, el totterrenySegons han informat els, l’avís s'ha donat a lesde la tarda, quan el vehicle, que circulava en direcció Artesa de Segre, ha sortit de la via. Pocs minuts després de l’impacte, el cotxe s’ha incendiat, tot i que la dona ha pogut ser. La víctima ha estat traslladada a un centre mèdic amblleus i el totterreny ha quedat completamentLes flames i les espurnes que ha generat l’s’han estès als voltants del vehicle i, de fet, han provocat un petiten un camp del costat de la carretera, i que ha pogut ser extingit ràpidament. Els Bombers han destinat per aquest servei cinc dotacions terrestres i tres d’aèries, i eluna dotació.

