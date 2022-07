La Cambra de Comerç redueix al 4% la previsió de creixement del PIB català per 2022

Laha reduït fins al 4% el creixement previst del producte interior brut (PIB) per 2022, vuit dècimes menys que en les últimes estimacions de l'abril. També ha rebaixat un punt percentual les expectatives de creixement per 2023, al 2,6%. Ho han explicat aquest dimecres la presidenta de l'entitat,, i el cap de Gabinet d'Estudis Econòmics,. L'anunci arriba l'endemà que elhagi mantingut la seva previsió de creixement per tota Espanya en el 4,3% per aquest any, però hagi retallat vuit dècimes la seva estimació per 2023, que ara situa en un 2,7%.Rovira ha avisat que ha explicat que un tall sobtat en el subministrament depot portar a un context de recessió. A banda d'aquesta possibilitat, la reducció de les previsions respon a "lai l'" i ha volgut clarificar que en cap cas es pot relacionar amb un estancament de l'economia catalana ni amb una recessió. El PIB català es troba en un 98,6% respecte abans de la pandèmia i l'entitat calcula que"sempre que es mantinguin les tendències actuals".La Cambra ha destacat el manteniment de l', que s'explica pel "bon funcionament" del mercat laboral, la "clara recuperació" del turisme i el dinamisme en les exportacions de bens i serveis. Ha afegit que aquesta situació anirà acompanyada d'un, que "no compensa, però contrasta".Les previsions sobre l'augment de preus són del 7,5% per aquest any i un 2,9% per 2023. Elper 2023, que eren del 4% el mes d'abril, es deu al fre dels preus futurs dels preus de les matèries primeres -amb l'excepció del gas- i al fet que els salaris no s'han incrementat al mateix ritme que els preus. ", perquè el seu creixement és molt moderat" ha explicat Rovira. Ha situat l'augment mitjà dels salaris entre gener i juny en un 2,3%.La presidenta de la Cambra, Mònica Roca, ha valorat positivament l'estat deli de les, que "van com un tir"; així com la intensa recuperació del turisme i el bon comportament del consum. D'altra banda, ha apuntat a la persistència de la inflació i l'augment dels tipus d'interès com els punts més negatius. També l'increment del risc que Europa pateixi unal'hivern.

