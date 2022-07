Shakira anirà a judici per frau a Hisenda

Shakira ha decidit rebutjar el pacte proposat per la Fiscalía de Barcelona i finalment anirà a judici per presumptament haver defraudat 14,5 milions d'euros entre els. Segons ha confirmat la cantant colombiana i el seu equip legal en un comunicat oficial en el que segueix mantenint la seva innocència, no han volgut acceptar la proposta oferta pel ministeri fiscal. Shakira s'enfronta a, que podrien suposar diversos anys de presó.Encara no hi ha data establerta per a la celebració del judici. L'equip legal i la mateixa cantant colombiana - qui segueix a les llistes d'èxits mundials gràcies al seu últim tema amb Rauw Alejandro - consideren que els seus drets han estat atropellats de manera reiterada. L'artista jad'euros a Hisenda per intentar resoldre els seus problemes financers. Per això mateix, asseguren que no hi ha cap mena "de deute pendent amb l'Agència Tributària".

