Amenacen de mort l'alcaldessa de Sant Cugat pel tancament d'una discoteca

Per això vull per públic que he denunciat una persona als Mossos d’Esquadra que m’ha amenaçat de mort com a reacció al tancament de la discoteca. pic.twitter.com/Qc6yHDn5UD — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) July 27, 2022

Fa dues setmanes que l't va recuperar els terrenys municipals de la carretera de Rubí on operava laamb un polèmic desnonament motivat per una sèrie d'impagaments del cànon d'ús que s'elevava a un. El desenllaç, que va causar cert malestar entre sectors de la població, ha tingut una nova derivada.L'(ERC) ha informat a través de les xarxes socials que hacom a reacció al tancament del local d'oci nocturn. En les piulades, la republicana ha incrustat alguns dels missatges rebuts on s'hi pot llegir: "Filla de la gran puta. T'atropellaré, que ho sàpigues. Serà tot un accident, però si fa falta et trepitjaré fins que no puguis ni parlar per governar". Unes amenaces acompanyades d'un "sé on vius" i d'un "no et despistis ni un moment".A través de la denúncia policial, els Mossos van aconseguirde les missives i aquest, citat pels jutjats, a hores d'aradesprés d'haver-se efectuat unper amenaces."Fer d'alcaldessa de Sant Cugat és un gran orgull i responsabilitat", ha relatat Ingla. "sobre molta gent i les activitats que es desenvolupen a la ciutat. Prenemi és normal que hi hagi gent que mostri el seu desacord adreçant-se a mi en persona, pels mitjans o a través de les xarxes. La meva obligació és escoltar tothom i explicar-me perquè s'entenguin les raons que hi ha en cada decisió", ha exposat la batllessa republicana.En aquesta línia, continua: "Molta gent s'adreça a mi amb educació i respecte, però també hi ha persones que a través de les xarxes socials m’insulten i, fins i tot,. Hi ha qui defensa que aquests fets s’han d’assumir pel càrrec que ocupes, perquè ets una persona pública, i que cal deixar-ho córrer". No obstant això, Ingla ha remarcat que no comparteix aquesta visió i que esque "algú em pugui insultar o amenaçar només pel fet que faig d'alcaldessa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor