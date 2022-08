Vols deixar de fumar aquest estiu? Els millors consells per intentar-ho i sortir-ne ben parat

El temps i la paciència

Les autoritats sanitàries ho diuen per activa i per passiva:Per això mateix, tots els serveis de salut de Catalunya -especialment els de la Generalitat- incentiven a tots els consumidors de tabac que deixin de fumar per millorar en tots els aspectes de la seva pròpia salut., poden ser una gran excusa per deixar de fumar de manera definitiva.Des de Salut elaboren una petita guia de consells pràctics per poder abandonar l'hàbit de consumir aquesta droga legal. El Departament compta amb dues grans guies que podeu seguir quan calgui per aHo pots fer de manera acotada, en quatre passos (aquí) o d'una manera molt més extensa (aquí). En tot cas, l'estiu és un gran moment per intentar deixar el vici de fumar.de sistemes sanitaris i a la voluntat expressa que has d'exigir-te per poder deixar-ho, intentarem donar-te els millors consells perquè puguis gestionar-ho de la millor manera possible.Encara menys si no has ni començat. L'estiu és la millor de les estacions per deixar de fumar gràcies al temps, que normalment va lligat a les vacances. Evidentment, en el cas que les gaudiu en una altra època de l'any -les de llarga durada- és un moment més idoni. En tot cas, es recomana escollir una data clau i conscienciar-se des d'un primer moment a partir d'aquell dia.com pots canviar les teves rutines diàries, com pots mantenir les mans i la boca ocupades, com pots afrontar els sentiments negatius...És molt important ser conscient que els desitjos de fumar existiran. Però recorda: no són eterns. Resistir-los et donarà una empenta per poder afrontar el següent, i el següent, i el següent... per això mateix l'estiu permet donar-te molt més espai, paciència i forces per frenar les ganes d'encendre't una cigarreta.primer has d'esperar 10 minuts més. Després, fes alguna cosa per distreure't en aquest temps. Intenta anar a un lloc públic o a una zona on estigui prohibit fumar.En moments difícils, inspira lentament pel nas i expira per la boca unes quantes vegades mentre miris el rellotge. Espera que passi un minut i l’ansietat haurà desaparegut. Les ganes de fumar no s'acumulen en cap cas, per això no et cal patir. I compte si decideixes tornar a fumar o nomésLa nicotina té un poder addictiu molt alt, els receptors nicotínics cerebrals tornaran a "recordar-se" del tabac i, en poc temps, fumaràs igual o més que abans.L'activitat física pot ser un dels calmants més efectius per frenar les ganes de fumar. També et pot ajudar a distreure't de l'enveja de consumir tabac.durant un breu període, com pujar i baixar corrent les escales diverses vegades, pot fer desaparèixer aquest antull. Fins i tot sortir caminar o córrer és efectiu.Si consideres que la teva addicció és forta i et costarà moltíssim deixar-ho, demana ajuda als professionals de la salut. El Departament de Salut, a través de tot el sistema de, posa a disposició consultes, ajudes, guies i seguiment per a totes aquelles persones que volen deixar de fumar. El més important és mantenir les ganes i la consciència per deixar de consumir tabac.En el cas que es torni a fumar per alguna circumstància, no s'ha de defallir ni tampoc castigar-se.. L'èxit es basa a «insistir i persistir»i a vegades es necessita ajuda. Parla amb un professional sanitarisobre com pots plantejar-te el proper intent per aconseguir-ho", recorden des de Salut. Recorda consultar professionals, mantenir la paciència, descarregar-te aplicacions per deixar de fumar, conscienciar el teu entorn i saber el que costa.

