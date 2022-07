Boye qüestiona el reglament del Parlament i alerta que suspendre Borràs és una «decisió política»

L'alternativa al 25.4

L'advocat de la presidenta del Parlament,, ha posat en qüestió l'article 25.4 del reglament de la cambra catalana, que preveu la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata en casos en què "l'acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció" i que es podria aplicar a Borràs, segons diverses formacions polítiques. En declaracions a, Boye ha considerat que aquest article es va fer "amb mal criteri jurídic", però ha assegurat que la suspensió de Borràs "és una decisió política".L'endemà que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi obert judici oral a Borràs per suposats contractes irregulars quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), el seu lletrata la presidenta de la cambra catalana. A Borràs se l'acusa de delictes de prevaricació i falsedat documental per presumptament haver fraccionat contractes en benefici d'un amic seu informàtic, Isaías H, que en total haurien ascendit a 335.700 euros amb IVA inclòs.Segons Boye,"Això no està contemplat en cap manual internacional". El lletrat espera que el judici a Borràs sigui "just", però s'ha mostrat escèptic perquè considera que "quan es tracta de polítics independentistes" no sempre ho són. ERC, PSC, CUP, comuns, Vox, Ciutadans i PP han demanat a la líder de Junts que deixi el càrrec per no arrossegar la institució cap a un procediment judicial per delictes de corrupció.Fins ara,i víctima d'una persecució política, un relat que no compren la resta de partits independentistes, que fa dies que donen Borràs per amortitzada. La mesa abordarà el cas aquest dijous al migdia.Abans d'arribar a l'escenari del 25.4,ERC i la CUP han demanat en els darrers dies, i també aquest dimarts, que Borràs s'aparti voluntàriament mentre dura el procediment. Això ho podria fer a través d'aquest precepte del reglament del Parlament, que estalviaria a la mesa -o, arribat el cas, al ple del Parlament- haver de votar la seva suspensió.Borràs ja ha dit més d'una vegada que no dimitirà del seu càrrec i, per tant, forçarà que la majoria de la mesa acordi aquest dijous suspendre-la dels drets i deures de diputada i apartar-la de la presidència, tal com estableix el reglament. Borràs només compta amb el suport d, secretària segona de la mesa.

