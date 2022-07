Ensurt a la televisió britànica: es desmaia la moderadora en ple debat per triar successor de Boris Johnson

The leadership debate has just gone off the air after a loud crash pic.twitter.com/FpM9O0Q3G8 — Alexander Brown (@AlexofBrown) July 26, 2022

Ensurt monumental aquesta passada nit a la televisió britànica. En el debat celebrat a la-una nova, especialitzada en aquesta mena d'esdeveniments polítics-, la presentadoras'ha desmaiat en plena conversa entre els dos candidats a succeir Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Ha caigut desplomada en un gran estrèpit, sense que les càmeres ho enfoquessin, però agafant el moment de la reacció de Truss, molt espantada per l'escena.El programa ha decidit tallar l'emissió de cop i passar a la publicitatDes de TalkTV van justificar el tall de la retransmissió per causa "d'un problema mèdic". Encara que la presentadora, passada una mitja hora després de desplomar-se, ha assegurat que es trobava bé, la direcció de la cadena ha decidit suspendre el debat i no mantenir la conversa entre els candidats.Era el segon debat que se celebrava entre Truss i Sunak després del que va organitzar la BBC. Ara bé, la cadena TalkTV arrossega diversos problemes i és que el copresentador de l'espai,, no va poder acompanyar McCann per estar contagiat de Covid-19 i, ara, la presentadora ha patit un greu problema. I en directe.

