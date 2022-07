La policia científica troba ADN a la roba que duia Helena Jubany el 2001

a la part del davant del jersei que duia Helena Jubany el 2001, quan va ser assassinada, segons ha avançat aquest matí el director de Crims. Hi ha almenys dues mostres “poc concloents” de dues persones diferents, apunta el periodista.El jutge del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que s'encarrega de la investigació de, va ordenar fa tres mesos que s'analitzés la roba que es va recollir de la víctima a l'escena del crim el 2 de desembre de 2001. Aquesta és una de les diferents diligències que va decretat el magistrat, després que el passat 22 d'abril declarés l'únic investigat, Xavier Jiménez . Precisament, aquest dimecres, 27 de juliol,li prendrà mostres d'ADN.L'anàlisi de la roba va ser un requeriment que va fer la família i que va justificar, tal com va dir el seu advocat, Benet Salellas, davant. Així ho va exposar laa l'instructor, afegint que es podia obtenir. La finalitat passava per trobar si hi havia ADN diferent del de l'Helena en aquestes peces.Una altra de les peticions del jutge, els resultats de la qual encara no s'han fet públics, va sersobre eltrobat en el cos de la jove, si encara es conserva en la mostra recollida. Malgrat que durant la instrucció, tal com va recordar,Per últim, el jutge també va demanar la demanada per la defensa , dels perits Rafael i Juan Francisco Orellana de Castro.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor