Vídeo | Laporta es deixa anar pels carrers de Las Vegas

a Las Vegas en el primer clàssic de la temporada que no va tenir res d’amistós. La cita, a l’espectacular Allegiant Stadium ple de gom a gom, va servir per donar continuïtat a les bones sensacions mostrades per l’equip contra l’Inter de Miami, però aquest cop contra l’etern rival, vigent campió de Lliga i d’Europa.va celebrar unes hores més tard la victòria al clàssic d'estiu a la seva manera, o sigui, sorprenent a tothom. Laporta es va posar a ballar amb una noia en ple carrer de Las Vegas, tal com recull el diari As.El vídeo, que ja s’ha fet viral a les xarxes, mostra el president del Barça desinhibit, ballant i cantant amb una noia desconeguda. Laporta 100%.El president del Barça ja va ser notícia abans del clàssic, en aparèixer a la pancarta lumínica que va rebre el Barça a la capital de Nevada, on deia:

