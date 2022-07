La fusta evita el tercer

en el tercer partit de la gira als Estats Units, que s'ha disputat aquesta matinada al Cotton Bowl Stadium de Dallas, amb 58.127 espectadors. El matx ha tingut un gran protagonista: Ousmane Dembélé. El futbolista francès ha signat dos grans gols al primer temps, que no han estat suficients per tombar el conjunt italià, que ha empatat dos cops mitjançant Moise Kean, l’altre golejador del vespre a Texas. Ara espera Nova York, en l’última aturada de la gira.Per al duel a Dallasha apostat per un onze un pèl diferent als primers als Estats Units.tenien descans, mentre quemés bolcat a l’esquerre, compartien minuts sobre la gespa per primera vegada. Precisament tots dos han estat els primers en intentar-ho amb dues rematades que han sortit desviades.El Barça pressionava molt amunt i només quan la Juventus aconseguia superar la pressió aconseguia crear perill. En la primera mitja hora ha passat en un parell d’ocasions, ambcom a protagonista final dels atacs italians.El partit s’ha jugat sota una intensa calor, amb 38 graus i un 30% d’humitat, cosa que semblava afectar un pèl el ritme de joc. Curiosament, després de l’aturada d’hidratació, el duel ha viscut un quart d’hora elèctric abans de la mitja part. El gran protagonista d’aquest tram ha estat, que s’ha inventat dos golassos molt similars arrencant des de la dreta i superant Szczesny amb dos potents xuts creuats.Entremig dels dos gols, però, havia empatat la Juventus, mitjançant, després d’una assistència de Cuadrado. A la mitja part, 2-1 per al FC Barcelona.han estat les cares noves per a l’inici del segon temps. Deixava el camp, entre d’altres, el millor futbolista del primer temps: Ousmane Dembélé. La represa ha estat marcada per una nova diana de Moise Kean, que ha empatat en la primera aproximació de la Juventus al segon temps.Xavi ha seguit rotant l’equip durant el transcurs de la segona meitat. Canviaven els jugadors però seguia manant el Barça, que ha disposat d’una doble ocasió claríssima mitjançant(de falta) i(a peu aturat). Els dos xuts han anat a parar a la mateixa creueta italiana en un marge de 20 segons. La fusta evitava el tercer d’un Barça que mereixia més.El gol s’ha seguit resistint també en l’últim tram de partit. Gavi ihan fregat el gol de la victòria en el temps de descompte, però no hi ha hagut manera. Amb tot, el Barça marxa de Dallas havent deixat bones sensacions i mantenint el seu caseller de derrotes aquesta pretemporada a zero.

