L'excap de la policia espanyola a Catalunya denuncia Cospedal, Fernández Díaz i Villarejo

L'excap de laa Catalunya,, ha presentat aquest dimarts una denúncia davant la Fiscalia contra l'exsecretària general del Partit Popular,, l'exministre d'Interior,, l'exsecretari d'Estat d'Interior,; i l'excomissari de policia,. Els acusa dels presumptes delictes d'organització criminal, prevaricació, malversació i revelació de secrets.Les il·legalitats s'haurien comès en el marc de l'Operació Catalunya, presumptament orquestrada per responsables del govern dei del cos policial per desacreditar els líders independentistes amb informacions falses. Així ho ha indicat l'advocat Jordi Pina, que representa Ortega.Ortega va ser nomenat cap de la policia espanyola a Catalunya l'any 2008, per l'aleshores ministre de l'Interior,. A la denúncia, afirma que va ser destituït el 2012 pel seu successor, Jorge Fernández Díaz, "per motius purament ideològics" i en el marc de la "campanya de persecució sistemàtica" a tot aquell que estigués relacionat amb el moviment independentista. El ministre el va substituir per un home de la seva confiança, Agustín Castro.Alhora, Ortega va ser "desterrat" fora de Catalunya, un fet que recorreria i acabaria revertint. Tot i això, va tornar al Principat després de mesos i amb un càrrec molt inferior. La denúncia considera que Fernández Díaz va ordenar aquest moviment per la "proximitat" de l'excap policial amb diversos membres deA la denúncia també consta que, el 6 de novembre de 2012, Villarejo es va reunir amb l'aleshores presidenta del PP català,, qui li va entregar una "llista negra" de persones que calia investigar i perseguir policialment per la relació amb l'independentisme. Ortega en formava part. Camacho el considerava "un problema" per ser "íntim" de l'aleshores conseller d'Interior,, a qui definia com la "mà executora i clau de tot".El text recull diverses publicacions a mitjans de comunicació, com el digital El Món, que demostrarien que Ortega va ser objecte de seguiment, vigilància i control "de forma absolutament" per part de la trama que conspirava contra l'independentisme. També els àudios de Villarejo filtrats a través del mateix mitjà, en què l'excomissari Villarejo lamenta en una conversa amb Cospedal que "el tema de Catalunya està abandonat" i que, mentrestant, l'independentisme està "forçant" i està "pagant pasta a l'antic cap superior", amb relació a Ortega.

