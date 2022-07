Les destinacions més exclusives d'Europa, segons un prestigiós web de viatges

Tens uns estalvis preparats per fer un gran? Vols tornar a fer turisme de la manera més luxosa després de lael prestigiós web de viatges European Best Destinations ha fet un recull de les destinacions més "i "" del continent europeu.El mateix portal destaca aquest indrets per ser pioners en eld'"", oferint els millors hotels, elsmillors valorats, camps de golf i esdeveniments de prestigi. A més, expliquen que són alguns dels indrets que han protagonitzat les vacances de caps d'estat, d'estrelles deo d'artistes internacionals. "Són exclusius, autèntics i realment únics", assegura.I la primera de les destinacions, la més exclusiva d'Europa segons el lloc web, és ben a prop de Catalunya. Es tracta de. De la ciutat andalusa se'n destaca els seus hotels i botigues, les sevesi la seva naturalesa. A més, apunta al fet que compta amb 14 clubs de golf i amb tres restaurants amb estrelles. Per últim, en destaca el: "300 dies dea l'any assegurats".El podi el tanquen, en segon lloc,(Itàlia) i, en tercera posició,(Portugal). De l'indret italià diu que és un dels millors llocs d'Europa per passar-hi la lluna de mel o celebrar-hi un casament. A més, convida a visitar la costa d'en vaixell. La ciutat portuguesa és ideal pels "amants de la" i també en destaca la qualitat del personal d'Més enllà d'aquests tres indrets, el top-10 de les destinacions més exclusives i prestigioses d'Europa el tanquen(Itàlia),(Suïssa),(illa de les Antilles franceses),(França),(Mònaco),(Suïssa) i(Montenegro).

