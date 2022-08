Els vuit parcs aquàtics de Catalunya on refrescar-te i divertir-te a l'estiu

Illa Fantasia, al Maresme

Aquopolis Costa Daurada

Aqualeon, enmig de la natura

Aquabrava, a l'Empordà

Caribe Aquatic Park

Water World, rècord d'Europa

Marineland, més que un parc aquàtic

Aquadiver, diversió i hidroteràpia

ve de gust feri sortir al màxim de casa. Lai les altes temperatures, però, sovint són unper sortir a passar el dia fora de casa. Lai lessón algunes de les solucions més recurrents, però hi hadivertides per passar un dia d'estiu diferent.Es tracta delsinstal·lacions gegants on l'aigua és la protagonista. Tobogans de diferents llargades i tipologies, flotadors enormes i espais de lleure pensats per a totes les edats.compta actualment amb, la majoria al litoral, que permeten gaudir alhora que refrescar-se.és un dels parcs aquàtics més grans del país, així com un dels més antics. Està ubicat aldes dels anys 80 i té una superfície de 70.000 metres quadrats. Compta amb més de 22 tobogans, 3 piscines gegants i una zona de pícnic i barbacoa.És un paradís per als, ja que té algunes atraccions específiques per aquesta modalitat, com ara la Surf Wimea.està situat a lai inclou atraccions per a tota la família que es classifiquen en tres modalitats: infantils, moderades i d'alta emoció. A més, també hi ha un delfinari on es poden conèixer diferents espècies marines.Només té dotze atraccions, però la seva ubicació el fa especial. Està ubicat al, en plena: boscos i prats envolten els tobogans i piscines. Els més petits tenen els seus llocs ideals: una illa paradisíaca al centre de la piscina d'ones i Children's Paradise, un espai de tobogans i rampes. Una de les atraccions més destacades és el Rapid River, que transmet la sensació de volar sobre l'aigua.FOTO, a l', té la piscina d'onades més gran d'Europa, que està situada en una àrea tropical amb palmeres i platges de sorra, com si fos el Carib. Des de dalt dels tobogans és possible contemplar la, ja que estan a sobre d'un turonet amb vistes.A tocar de PortAventura i de FerrariLand, elés unreplet d'atraccions aquàtiques per a totes les edats. Més enllà dels tobogans i piscines, disposa d'una àrea interior amb jocs, piscines de boles i piscines cobertes on relaxar-se. L'atracció més boja: el tobogan Tifó, de 15 metres d'alçada i amb dos recorreguts.Elcompta amb 15 atraccions, algunes de. Com ara la X-Treme Mountain, unade més de 350 metres de llarg, o el Rafting River, l', 200 metres de la qual són a les fosques. A més dels tobogans, el parc també inclou zones verdes per fer pícnic.A mig camí entre el Maresme i la Costa Brava està ubicat, un espai que és. No només hi ha la zona d'atraccions aquàtiques, sinó que també té uni unper conèixer animalons de tota mena. Les atraccions estan pensades per a totes les edats, algunes per als intrèpids i d'altres per als petits de la casa.Enmig de la Costa Brava s'alça, unque compta amb atraccions de tot tipus, a més de zones de descans i pícnic. Hi ha atraccions per als nens, però també algunes pensades per als adults més valents. I, per acabar d'arrodonir la jornada, el parc inclou algunesper relaxar-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor