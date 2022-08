7 trucs per evitar el mal d'oïda als avions

Badallar . Obrir la trompa d'Eustaqui, el tub que drena el líquid de l'oïda i regula la pressió de l'aire, és vital per a evitar les molèsties. Badallar és una bona manera d'aconseguir-ho. A més, ajuda a regular la pressió de l'aire entre el nas i la boca.

. Obrir la trompa d'Eustaqui, el tub que drena el líquid de l'oïda i regula la pressió de l'aire, és vital per a evitar les molèsties. Badallar és una bona manera d'aconseguir-ho. A més, ajuda a regular la pressió de l'aire entre el nas i la boca. Beure aigua . A més d'alleugerir la pressió, ajuda a mantenir-se hidratat durant el vol.

. A més d'alleugerir la pressió, ajuda a mantenir-se hidratat durant el vol. Empassar-se saliva regularment . De la mateixa manera que badallar i beure aigua, ajuda a obrir la Trompa d'Eustaqui. Els caramels i els xiclets són un bon aliat per aquest procés.

. De la mateixa manera que badallar i beure aigua, ajuda a obrir la Trompa d'Eustaqui. Els caramels i els xiclets són un bon aliat per aquest procés. Reservar seient el més endavant de l'avió possible . El motor està al fons de la nau. Per evitar el seu soroll, el millor és seure endavant.

. El motor està al fons de la nau. Per evitar el seu soroll, el millor és seure endavant. Descongestionant nasal . Aquests productes ajuden a obrir els sins prenasals i alleugerir el dolor.

. Aquests productes ajuden a obrir els sins prenasals i alleugerir el dolor. Maniobra de Valsalva . Aquesta tècnica consisteix a prendre aire, taponar el nas, tancar la boca i bufar. Ajuda molt a alleugerir el dolor d'oïda.

. Aquesta tècnica consisteix a prendre aire, taponar el nas, tancar la boca i bufar. Ajuda molt a alleugerir el dolor d'oïda. Aplicar un mocador mullat sobre les orelles. Mullar un mocador de paper amb aigua tèbia i disposar-lo sobre l'orella és una solució eficaç per calmar el dolor, perquè el vapor del paper alleugera el canvi de pressió.

Tothom qui ha viatjat alguna vegada en avió sap el que és patir, sobretot durant l'enlairament i l'aterratge. En els casos més extrems, fins i tot, es pot experimentar. La causa és el. Quan la pressió de l'aire extern canvia, sobretot durant l'enlairament i l'aterratge, es desequilibra amb la pressió de les bosses d'aire que hi ha a l'oïda interna; el qual causa la sensació que l'aire empeny el timpà.No obstant això, existeixen algunsper a prevenir-ho, així com per alleugerar la pressió durant el vol i minimitzar les molèsties després d'aterrar. Principalment, en el cas dels nens, que són especialment sensibles. A continuació, oferim una llista de consells per evitar el mal d'oïda als avions:

