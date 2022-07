Qui és qui en la tercera reunió de la taula de diàleg?

Laura Vilagrà

Roger Torrent

Joan Ignasi Elena

Natàlia Garriga

Félix Bolaños

Isabel Rodríguez

Yolanda Díaz

Miquel Iceta

Laacull aquest dimecres la tercera reunió de la taula de diàleg , que ha de servir per desbrossar el camí de lados anys i mig després que el mecanisme de negociació entre governs es posés en marxa. En aquesta ocasió no hi seran els presidents, de manera que les delegacions queden en mans de quatre ministres i quatre consellers. Malgrat les crides del govern espanyol i d'per tal quese sumés a la delegació catalana, els dirigents del partit que lideren-protagonista en les últimes hores per l'obertura de judici oral contra ella- ihan tornat a quedar fora de la cita. Aquests són elsque es veuran cara a cara a partir d'aquest dimecres a les deu del matí.La consellera de la Presidència és lad'Aragonès i l'encarregada de liderar la interlocució amb Madrid. De les seves reunions amb, ministre de la màxima confiança de Sánchez, en va sortir el document metodològic que dirigirà la negociació a partir d'aquest divendres. Vilagrà ha estat l'encarregada deen els pitjors moments de la relació entre governs, just quan va esclatar el Catalangate, i també té entre les seves competències la relacióadministrativa entre executius, tot i que aquesta carpeta sempre s'ha volgut separar del diàleg.El conseller d'Empresa i Treball és membre nat de la mesa de negociació, tot i que en públic ha tingut menys protagonisme que Vilagrà. Abans de l'esclat del Catalangate, va formar part dels contactesque van greixar possibles acords sobre el diàleg, com el que s'estava ultimant sobre el català. La seva presència a la reunió és també un missatge sobre l'impacte de la: a finals d'octubre, juntament amb els antics companys de la mesa del Parlament -òrgan que presidia en l'anterior legislatura-, s'asseurà al banc dels acusats per haver desobeït, presumptament, les directrius del(TC) en el marc de debats sobre l'autodeterminació a la cambra.El conseller d', exdirigent delque ERC ha sumat al Govern com a independent, coneix perfectament els ressorts dels socialistes catalanes i les vicissituds de la relació entre el seu expartit i el. Les diferències de criteri sobre el full de ruta nacional van ser, precisament, el que el van dur a fer el pas cap al sobiranisme. Va presidir el Pacte Nacional pel Referèndum , que va intentar pressionar per propiciar una votació acordada abans de l'1-O. Des d'Interior, Elena ha arribat a acords amb el ministeri per ampliar la plantilla dels Mossos en un 20% i va servir per dissipar les suspicàcies de l'Estat amb el cos de la policia catalana després de les tensions del 2017.La consellera dearriba a la reunió com a convidada. La seva presència es pot interpretar de manera doble. En primer lloc, d'ella en depenen les competències sobre política lingüística, una qüestió que ha estat judicialitzada en tot allò relacionat amb l'ensenyament i que ha portat el Parlament i el Govern a legislar per contrarestar a les aules. I, en segon lloc, Garriga està imputada pels preparatius del referèndum en una causa que va néixer al jutjat d'instrucció número 13 i que ara penja del(TSJC) perquè és aforada. Està pendent de l'escrit d'acusació de la Fiscalia i del judici oral.El ministre de laés la persona de la, que li encarrega totes les carpetes sensibles, també la relació amb ERC . Les tres reunions celebrades amb Vilagrà des del mes de juny han servit per posar les bases de la metodologia del diàleg i, també, per acostar-se als republicans al, on els seus vots són indispensables per tirar endavant la. En absència del president del govern espanyol, serà l'encarregat de comandar la delegació estatal.La ministra de, com Bolaños i la resta dels seus companys de la delegació estatal,respecte la trobada del setembre a Barcelona. Rodríguez és l'encarregada de laEstat-Generalitat per part del govern espanyol, mecanisme que tampoc ha servit per greixar les confiances entre administracions ni tampoc per arribar a enteses remarcables. Després de la reunió de presidents de fa dues setmanes, va admetre que les posicions eren "molt distants" La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra deserà l'única representant d'a la mesa de negociació. No se li coneix projecte específic per a Catalunya al marge de la defensa del diàleg. Fa unes setmanes va presentar la plataforma Sumar , a través de la qual espera aplegar tot l'espai a l'esquerra del PSOE a les properes eleccions espanyoles. El seu espai polític, en especial el liderat per En Comú Podem, és qui més ha pressionat per reformar el delicte de sedició , una de les vies que serviria per permetre el retorn dels exiliats. Oficialment, aquesta carpeta no es va tractar en la trobada de presidents i, segons el PSOE, no té majoria per aprovar-se.El ministre deserà el representant del PSC a la trobada. Va perdre galons en la remodelació del govern espanyol de l'estiu passat, però continua com a fix a la mesa de negociació. Fa uns dies va generar polèmica perquè va prometreper aen cas que tornés de l'exili i es posés a disposició de la justícia. També va fer aixecar més d'una cella a la Moncloa quan va suggerir que Jordi Turull, secretari general de Junts, seria un nom adequat per formar part de la taula. Després de dècades en política, el govern espanyol considera Iceta indispensable per formar part d'una negociació que, ara sí, enfila el camí de les

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor