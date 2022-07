ERC, CUP i tota l'oposició demanaran la suspensió de Borràs si no plega voluntàriament

Pressió delsperquèfaci un pas al costat i s'aparti de la presidència del Parlament després de l' obertura de judici oral pel cas dels contractes fraccionats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) . ERC, PSC, CUP, comuns, Vox, Ciutadans i PP han demanat a líder de Junts que deixi el càrrec per no arrossegar la institució cap a un procediment judicial per delictes de corrupció. Borràs està acusada per, i s'enfronta a una possible pena de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació. Fins ara ha mantingut que és innocent i víctima d'una, un relat que no compren la resta de partits independentistes, que fa dies que donen Borràs per amortitzada. La mesa abordarà el cas aquest dijous al migdia.ERC i CUP demanen que Borràs s'aparti i no tenen dubtes sobre la naturalesa dels delictes que s'imputen a Borràs conforme estan vinculats a la. Els republicans demanen a Borràs que s'aparti i s'ha obert a pactar amb Junts qui ha de ser el seu relleu al capdavant del Parlament. En tot cas, la portaveu d'ERC,, ha considerat que "el més raonable per a la defensa de la presidenta del parlament i per preservar el prestigi de la institució és que ella mateixa valori apartar-se".Ho hauria de fer, segons la dirigent d'ERC, "per respecte a les institucions i el", a través de l'del reglament, per iniciativa pròpia i per "un exercici de responsabilitat". Mantindria l'acta, tot i que amb drets i deures suspesos de manera temporalitat, evitant així que "que aquesta cambra no quedi vinculada a un cas de corrupció". En tot cas, si no ho fes de mutu propi, ha assenyalat que "el reglament és molt clar i s'haurà d'aplicar l'article 25.4", pel qual Borràs seria apartada igualment.Segons Vilalta, no hi ha dubtes que el cas que afecta la presidenta del Parlament respon a sospites d'una causa vinculada a la corrupció, motiu pel qual no considera que calgui traspassar el debat a la comissió de l'estatut dels diputats. La republicana, però, garanteix que el partit serài, per tant, Junts mantindria el càrrec al capdavant de la cambra, motiu pel qual l'insta a proposar alternatives a Borràs, ja sigui triant una nova presidència o traslladant-ne les atribucions a una altra figura.Igualment, la diputada de la CUPha dit que l'obertura de judici oral fa necessari que la presidenta del Parlamentfins que no es resolgui el cas, i ha demanat a ERC i Junts que es posin d'acord per substituir Borràs mentre duri el procediment. "Tenen temps per fer-ho i resoldre aquesta situació fins a la convocatòria de la mesa de dijous", ha afirmat. Si Borràs no s'aparta i ERC i Junts no es posen d'acord, ha dit Estrada, "". "Aquest article es va incorporar a iniciativa de la CUP i, per tant, aquesta serà la nostra postura", ha afirmat.Estrada ha admès que ési que la CUP no actuarà de manera "irresponsable". De tota manera, ha deixat clar que els cupaires no tenen dubtes sobre la naturalesa dels delictes de prevaricació i falsedat documental, és a dir, considera que són corrupció i que per tant l'article 25.4 es pot aplicar. En la reunió de dijous, els cuparies demanaran aplicar el 25.4, que implica la suspensió "immediata" de Borràs. La diputada no ha descartat demanar a posteriori un dictamen a la comissió de l'estatut del diputat per concretar els termes d'aquesta suspensió.El PSC també ha avançat que dijous instaran llavors a aplicar aquest article i ha demanat a Borràs que s'aparti de la presidència del Parlament. Segons ha detallat la portaveu del PSC al Parlament,, el líder de la seva formació,, ha trucat a la dirigent de Junts per traslladar-li el "respecte personal cap a ella i cap a la presumpció d'innocència", però, en tot cas, li ha reclamat que "de la presidència del Parlament, per normalitzar la institució i que la cambra pugui triar un altre president o presidenta". "Ningú pot arrossegar les institucions ni", ha etzibat.Per la seva banda, els-que no formen part de la mesa- també han demanat aplicar l'article 25.4 i han apuntat que Borràs hauria d'apartar-se de la presidència del Parlament, encara que se li mantingui l'acta de diputada. "Ha de dimitir com a presidenta perquè no podem tenir durant", ha dit el portaveu,. Igualment, tant Cs com Vox han reclamat aquest dimecres que s'apliqui l'article 25.4 i, mentre els primers insten a fixar data per triar nova presidència de la cambra, els segons afirmen que la norma faria que Borràs deixés de ser diputada, cosa que el reglament no preveu.

