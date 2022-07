Noves tarifes del transport públic: així queden els preus a partir del setembre

Noves tarifes del. El consell d'administració de l'(ATM) ha anunciat aquest dimarts els nous preus per alguns dels títols, que es rebaixen un 50% en els que són de caràcter mensual i trimestral i un 30% els que són de tipus multiviatge. Aquest canvi en el preu s'aplicarà, per ara, des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre, i se suma a la gratuïtat de Rodalies també en el mateix període.D'aquesta manera, la(10 viatges) valdrà 7,95 euros per una zona, 15,70 euros per dues zones, 21,35 euros per tres zones, 27,45 euros per quatre zones, 31,55 euros per cinc zones i 33,55 euros per sis zones. En el cas de la(viatges il·limitats durant 30 dies), seran 20 euros per una zona, 26,95 euros per dues zones, 37,80 euros per tres zones, 46,30 euros per quatre zones, 53,10 euros per cinc zones i 56,90 euros per sis zones.Pel que fa als menors de 25 anys - i amb la previsió d'ampliar-ho fins als 30 anys en un futur-, la(viatges il·limitats durant tres mesos) també es redueix el preu amb un 50%, tenint un cost de 40 euros per una zona, 52,60 euros per dues zones, 73,80 euros per tres zones, 90,40 euros per quatre zones, 103,70 euros per cinc zones i 111,15 euros per sis zones.A més, el preu de la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda(10 viatges per a persones majors de 60 anys) s'abaixarà un 50% i passarà a tenir un preu de dos euros . Amb aquesta reducció, elsortirà a 0,20 euros, en lloc dels 0,40 euros actuals, i se'n beneficiaran les més de 208.000 persones que actualment disposen del títol. En aquest sentit, una persona que faci 40 viatges al mes, pagarà 8 euros en lloc dels 16 euros actuals.D’altra banda, la T-70/90, la T-usual bonificada per a persones en situació d’atur i els paquets detambé es beneficiaran de la reducció del 50%, mentre que la T-casual per a treballadors de l’Aeroport mantindrà la rebaixa del 30%. Els títols que no variaran el seu preu són la, lai laAquest canvi es produeix després que en el debat de política general alPedro Sánchez reclamés que el transport públic de titularitat autonòmica -metro i autobusos urbans- es rebaixessin entre un 50% i un 60%. En la mateixa intervenció fa unes setmanes, el president espanyol va anunciar la gratuïtat dels serveis de Rodalies , en el marc d'una sèrie de mesures per fer front a la crisi com a conseqüència, entre altres, de la guerra a Ucraïna.

