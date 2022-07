El color del greix corporal que envolta l'intestí és clau per lluitar contra la malaltia del Crohn

Una investigació liderada pels grups de l'(IISPV),ha descobert que detectar un canvi de color del greix corporal que envolta l'intestí pot ajudar a fer un salt en la lluita contra la diagnosi i el tractament farmacològic de pacients que pateixen malalties inflamatòries, com el Crohn.En concret, l'estudi ha descobert que el, és a dir, el, de la mucosa intestinal experimenta un procés de canvi del color a partir de la inflamació, i passa de ser blanc a marró. La transformació provoca unque pot detectar-se a través d'una càmera termogràfica. Aquesta nova eina diagnòstica és menys invasiva i facilita el seguiment i control de la malaltia.La investigadora del grup de l'IISPV,, destaca que tenir molt teixit adipós de color beix evita l'obesitat, la diabetis o les malalties inflamatòries. Això és beneficiós per la salut, ja que el cos formaria aquest greix marró per disminuir la inflamació que pateixen els pacients de Crohn.Més enllà de descobrir quetambé s'ha detectat quina pot ser la causa de la conversió del color: un metabòlit, produït per la microbiota intestinal. Això constitueix un indicador pel diagnòstic del Crohn.Serena també remarca que ja s'havia provat que en pacients de Crohn els bacteris de la microbiota intestinal. "L'intestí hauria de ser segellat i aquests pacients se'ls obra una mica i poden escapar-se els bacteris. És perillós perquè pot causar una sèpsia, una infecció que pot ser mortal", subratlla la investigadora.D'altra banda, la descoberta de l'augment de temperatura abdominal pot ser un indicador d'una major presència del teixit adipós marró. Així, mitjançant una, s'identifica l'augment de la temperatura, fet que ajuda a la detecció i al tractament farmacològic. Carolina Serena emfatitza que "és una tècnica invasiva i econòmica" i que, segons les proves pilot, funciona correctament.L'experta afirma que, ara per ara,"No se sap ben bé per què la malaltia de Crohn provoca brots i activitats de remissió, així que ara hem d'esbrinar quina és exactament la funció del teixit beix", anuncia.En la investigació han participati s'han agafat una cinquantena de mostres d'usuaris dels centres hospitalaris. Segons la Confederació ACCU, es detecten unsde Crohn anualment, que afecten, especialment, als joves d'entre 15 i 25 anys.

