Tots els detalls de la manifestació de la Diada: punt de trobada, hora d'inici i recorregut

L'ha presentat aquest dimarts elsde setembre d'enguany. Sota el lema "Tornem-hi per vèncer: independència", l'entitat preparara una manifestació crítica amb els partits, a qui acusa d'haver desactivat el moviment independentista i d'haver malbaratat la majoria del 52%. "Si la independència no la fan els partits, la farem nosaltres", ha dit la presidenta de l'ANC,, en un acte al, un espai que ha de marcar l'essència de l'11 de setembre d'aquest 2022. "Quan som molts, hem fet canviar les coses", ha dit Feliu. Des de l'ANC hi ha optimisme i es confia en ser "molts més" que l'any passat, quan hi va haver més de 100.000.Serà una manifestació a Barcelona, que anirà des del Paral·lel amb Drassanes, passarà per Passeig Colom i Passeig d'Isabel II i acabarà a Marquès de l'Argentera, on hi haurà els parlaments. "Serà un recorregut llarg i emblemàtic, ple de simbolisme del colonialisme d'Espanya", ha dit Feliu. Des de l'ANC s'ha fet una crida a totes les entitats a participar de la manifestació perquè superi el temps de pandèmia. "No ens rendim davant la repressió, hem de trencar amb el silenci de manera clara i diàfana, mostrant les nostres ganes i decisió de fer la independència", ha remarcat Feliu. La manifestació "ja no serà una festa" ni hi haurà "performance", sinó que l'objectiu és que hi hagi molta gent que denunciï "amb contundència" la situació actual.L'ANC ja s'ha activat per facilitar elfins a Barcelona el dia de la Diada. Els autocars ja s'estan mobilitzant per poder arribar fins a la capital catalana. Alhora, ja s'estan preparant també per l'1-O una sèrie d'actes amb recollida d'urnes arreu del territori, però encara no n'han donat més detalls. En tot cas, abans arribarà la Diada i l'ANC vol que serveixi per mostrar la voluntat de fer la independència "de veritat". "Han passat cinc anys de l'1-O i molts segles des de 1714 i sabem que hi som més a prop que mai", ha dit Feliu, que ha demanat que la repressió no freni el moviment. Des de l'entitat han admès que la gent està "desmotivada" per la situació política, però no per la independència. "", ha assegurat la presidenta., coordinadora de mobilització de l'ANC, ha donat els detalls tècnics de la manifestació. La concentració inicial es farà al Paral·lel, en deu punts de trobada per repartir la gent i que tothom pugui arribar-hi. Serà una marxa en moviments, que començarà a les 17.14 com cada any. Passarà per passeig de Josep Carner, passeig de Colom, Moll de la Fusta, passeig d'Isabel II, pla de Palau, la font del geni català i acabarà davant de l'estació de França, on hi haurà l'escenari. "En determinats trams els vials estan separats per elements arquitectònics: la manifestació recorrerà una part de la marxa en dos vials separats", ha dit Güell. Si es mobilitza prou gent, això no es notarà.Un cop s'arribi a l'estació de França, hi haurà actuacions musicals i parlaments de l'ANC,i l'. Des d'Òmnium han reclamat que la manifestació sigui una nova mostra de força de la societat civil. L'entitat ha deixat clar que no renunciarà mai a mobilitzar-se i a exercir drets fonamentals, i ha denunciat que l'Estat ha renunciat a defensar els interessos dels independentistes. Òmnium ha et una crida a manifestar-se per denunciar les vulneracions sistemàtiques de drets.Des de l'AMI, el seu presidentha dit que la Diada se celebra a tots els municipis i per això des de l'entitat es farà un "esforç" per remarcar que l'11 de setembre és "especialment important". "Fa cinc anys de la Diada prèvia de l'1-O, preparatòria per al salt que vam fer. És important que Barcelona estigui plena", ha afirmat. Gasemi ha dit que l'independentisme té molts reptes. "L'Estat ens vol fer mal amb la mobilització i la divisió: hem d'omplir els carrers", ha reblat.

