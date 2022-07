Un dels primers astronautes a anar a la lluna subhasta la seva jaqueta

Alguns dels objectes que estan a la venda

La jaqueta amb què Buzz Aldrin va trepitjar la Lluna Foto: Sotheby's

Llista de verificació d'activació dels sistemes de l'Apollo 11 Foto: Sotheby's

, un dels tres integrants de la missió decapitanejada per Neil Armstrong, subhasta des d'aquest dimarts 26 de juliol unaque va dur en elaquell històric 20 de juliol del 1969. Ho fa a través de la casa de subhastes de luxe Sotheby's de Nova York, que l'ha descrit com "la mostra d'exploració espacial més important que ha sortit al mercat".Sota el nom de Buzz Aldrin: una icona americana, la col·lecció inclou objectes de l'Apollo 11, però també altres de la missió, amb la qual es van fer les primeres passejades espacials.és la jaqueta, de color blanc, teixida amb tefló i amb el nom, cosit, de Buzz Aldrin. A la màniga esquerra, duu la bandera dels Estats Units i a les butxaques frontals, els logos de la NASA i l'Apollo 11. És l'objecte més desitjat i també un dels més cars, ja que estàEl segon Moonwalker, per darrere d'Armstrong, també ven unai, per conseqüència, també la vida dels tres astronautes. És una palanca de l'interruptor avariat de la càpsula que, per poc, fa que haguessin de quedar-se a la Lluna. Finalment, però, l'equip de la NASA va solucionar el problema fent servir unper emular la palanca, un objecte que també està a la venda. Ambdues pecesper entre 1 i 2 milions de dòlars.Altres objectes destacats de la col·lecció personal d'Adrin que estan a la venda és la, amb un preu estimat d'entre 150.000 i 250.000 dòlars; una bandera amb el lema "Go Army, Beat Navy", que l'astronauta va onejar a l'espai; una sèrie de documents sobre les missions, que inclouen diccionaris, manuals d'instruccions, plans de vol, així com una "Medalla presidencial per la llibertat", i, finalment, una estatueta de la MTV on es reconeix Buzz com un Original Moonman. A banda de tot això, també se subhasten altres peces que ha anat atresorant al llarg de 92 anys de vida., des dels meus estudis a West Point fins al primer aterratge de la humanitat en l'Apol·lo 11, quan vam plantar la bandera estatunidenca. Vull compartir amb el món aquests articles, que per a molts són símbols d'un moment històric, però per a mi sempre han estat records personals d'una vida dedicada a la ciència i l'exploració. Des de la jaqueta que vaig fer servir en el meu viatge a la Lluna, fins al famós interruptor automàtic trencat que gairebé posa fi a les nostres vides i el retolador que ens va salvar, passant per diversos artefactes que vam utilitzar per a completar la missió. Espero que aquesta col·lecció ofereixi una idea de com ha estat ser Buzz Aldrin", ha conclòs el protagonista.

